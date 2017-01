"Os políticos precisam estar presentes nas comunidades", diz Wilson Paraíba

Portal 25/01/2017 | 07h32

Comerciante e líder comunitário, Wilson Gonçalves Dantas, mais conhecido como Wilson Paraíba (PSB), chega ao Legislativo municipal para cumprir o seu primeiro mandato com muita vontade para mudar. Nascido em São João do Rio do Peixe (PB), o parlamentar se estabeleceu em Joinville há 25 anos.



Na cidade, conheceu sua esposa, que também é nordestina, e com ela constituiu família, tendo dois filhos. Morador do Jardim Iririú, Paraíba pretende dar mais atenção ao bairro e à região Leste de Joinville neste mandato. Sua principal bandeira será oferecer ocupação aos jovens e tirá-los das ruas com atividades esportivas e cursos profissionalizantes. A violência é um assunto que preocupa o vereador, que planeja apresentar projetos sociais em favor das comunidades.



Qual será o primeiro projeto que o senhor pretende apresentar neste mandato?

– Pretendo apresentar um projeto de lei que invista na valorização das associações de moradores, com um trabalho voltado para as crianças e os adolescentes. Hoje, não estamos preocupados com a questão das drogas. Temos de fazer um projeto social com escolinha, aulas de caratê, enfim, oferecer um espaço alternativo à prática esportiva para que as crianças tenham uma oportunidade de conhecimento e não caiam nas drogas. Isso é muito importante para eles. Estou preocupado porque as drogas tomam conta da nossa sociedade. Podemos usar os espaços disponíveis nas associações para darmos essa assistência aos jovens. Com certeza, o aumento da violência em Joinville tem a ver com essa falta de cuidado. Quero trabalhar, também, de maneira muito forte, a questão da pavimentação das ruas nos bairros. Isso é fundamental. Na região leste, onde está a minha base eleitoral, a falta de pavimentação é um problema grave. Também precisamos ampliar a capacidade de atendimento na saúde. O posto construído no Jardim Iririú é do tempo do prefeito Luiz Henrique da Silveira. O bairro tem quase 30 mil habitantes e precisa urgentemente de um posto maior para melhorar o atendimento à população.



O senhor é um dos novatos na Câmara de Vereadores de Joinville. Neste início de trabalho, está sentindo muito dificuldade?

– Aos poucos, a gente vai pegando o ritmo na Câmara. Os vereadores mais antigos têm a experiência como aliada e nos ajudam bastante. Nós, que estamos chegando pela primeira vez, ainda procuramos saber como tudo funciona. Na semana passada, durante as sessões extraordinárias da Câmara, muitos vereadores queriam aprovar os projetos do Executivo, mas eu fiquei preocupado e pedi mais tempo para avaliar as propostas, especialmente em relação à mudança do cálculo da Cosip. Não concordei com as faixas propostas pelo Executivo porque acho que muita gente será prejudicada (Paraíba sugeriu a inclusão de uma emenda ao projeto, alterando a faixa que estipula o valor de R$ 9 por mês a consumidores que gastarem entre 101 e 200 kW/h para 101 e 300 kW/h. A solicitação foi recusada em votação nas comissões de Urbanismo e de Finanças). Mas não é fácil, não. Já deu para pegar o jeito de como as coisas funcionam depois dessas sessões. Está claro que não dá para cochilar.



Nas eleições passadas, mais de 50% dos vereadores que buscavam a reeleição não conseguiram se eleger. Como o senhor interpretou o resultado das urnas? Os eleitores querem mudança?

– Sem dúvida, os eleitores querem mudança. Eu fiz a minha parte e deixei claro durante toda a campanha que trabalharia em favor do povão, da classe trabalhadora e dos comerciantes. Recebi um voto de confiança e vou defender o meu eleitorado. Acho que os políticos precisam estar mais presentes nas comunidades, ouvir os problemas, as necessidades das pessoas. Quero ser um vereador presente na cidade, na minha região. Quando a gente passa pelas ruas, as pessoas pedem muitas coisas, só que nem tudo é possível de atender. Aí tem que explicar que a gente está na Câmara para legislar, para fiscalizar a Prefeitura e nem sempre vamos conseguir fazer o que a população quer e exige. Agora, de uma coisa pode ter certeza: no que depender de mim, vou lutar até onde eu puder para trazer melhores condições de vida à população.



O que o eleitor que votou no senhor pode esperar nos próximos quatro anos?

– O eleitor pode esperar de mim muita luta, muita garra e entusiasmo. Quero defender a cidade de Joinville. Os projetos que forem bons, vou aprovar, pode ter certeza disso. Estou disposto a brigar pelo povão.



Perfil

Nome completo: Wilson Gonçalves Dantas.

Idade: 47 anos.

Local de nascimento: São João do Rio do Peixe (PB).

Estado civil: casado.

Filhos: Wilson Mateus, 13 anos, e Wesley, 11 anos.

Grau de instrução: ensino médio completo.

Profissão: comerciante.





*********************************************************************************************



* O colunista Jefferson Saavedra está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 9 de fevereiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para o jornalista Jean Balbinotti pelo e-mail jean.balbinotti@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2147.