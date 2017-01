Órgãos de segurança realizam operação contra comércio ilegal no centro de Florianópolis

Fiscalização 09/01/2017 | 07h33 Atualizada em

Começou por volta das 6h30min desta segunda-feira uma operação contra o comércio de ambulantes no centro de Florianópolis. Cerca de 130 profissionais, entre funcionários da Secretária Executiva de Serviços Públicos (Sesp), Receita Federal, Guarda Municipal, Polícia Civil (PC), Militar (PM) e Federal (PF) participam da ação que tem como foco desbaratar os fornecedores de mercadorias ilegais no centro da Capital.

Ainda no começo desta manhã algumas equipes se deslocaram para os balneários com o objetivo de flagrar os comerciantes chegando ao centro. As equipes de inteligência da prefeitura, ao longo de toda a manhã, irão monitorar os pontos de distribuição das mercadorias. Até o momento ninguém foi preso e nenhuma mercadoria apreendida.



Os policiais militares prestarão apoio a Guarda Municipal (GM) em caso de eventuais conflitos. Já os soldados da GM irão fiscalizar os ambulantes nas ruas do centro, com o apoio de fiscais da Sesp. A atuação deve acontecer de forma preventiva para garantir a segurança dos fiscais e agentes.

Segundo o prefeito Gean Loureiro, que participou do início da ação nesta manhã, a intenção dos trabalho é "ocupar e regularizar o espaço público".

Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

