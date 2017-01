Obras de ampliação do Presídio Regional de Joinville iniciam até março

Portal 12/01/2017 | 07h11

As obras para a ampliação do Presídio Regional de Joinville devem começar ainda neste primeiro trimestre, entre fevereiro e março. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Raimundo Colombo antes do recesso de fim de ano. Falta apenas a assinatura de contrato com a empresa, o que deve ocorrer nos próximos dias.



Hoje, o presídio tem aproximadamente 700 apenados e, com a obra, a unidade prisional passará a contar com mais 147 vagas, uma delas destinada a portadores de necessidades especiais.



A direção do presídio não informa a capacidade atual da unidade, pois algumas alas foram desativadas e outras, reabertas. O que se sabe é que o número de apenados é superior à capacidade da unidade. A ampliação prevê a construção de um parlatório, salas separadas de visita íntima e também um espaço para estudos. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos ainda neste ano.



Troca de comando

O Presídio Regional de Joinville terá novo comando a partir da semana que vem. O atual diretor, Marcelo Ribas, será substituído por Everton Ribeiro, que era o seu supervisor. Ribas estava na direção desde março do ano passado, quando assumiu o lugar de Richard Harrison, que licenciou-se para concorrer nas eleições. Ribas disse que o afastamento foi um pedido pessoal, formalizado ainda em dezembro do ano passado. O diretor solicitou a transferência para outra unidade prisional.



Nova ponte

A Prefeitura de Joinville realiza obras da nova ponte sobre o rio da Prata, na Estrada Otto Pabst, no distrito de Pirabeiraba. Foi feita uma nova estrutura de concreto para receber o tabuleiro de madeira, em um vão de 15 metros de comprimento por quatro metros de largura. A nova ponte vai melhorar a segurança do tráfego para as famílias e os produtores que moram na região e reduzir os custos com manutenção, uma reivindicação antiga da comunidade.



Posse e primeiro contato

O prefeito Udo Döhler estará em Florianópolis nesta quinta-feira para acompanhar a posse do deputado estadual Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro, na Secretaria de Infraestrutura do Estado. Udo vai aproveitar também para conversar com o governador Raimundo Colombo. Na campanha eleitoral do ano passado, ambos tiveram alguns atritos. À época, Colombo apoiava a candidatura de Darci de Matos, que não se elegeu.



Defensoria

A Defensoria Pública da União (DPU) mudou a forma de atendimento em Joinville. A partir de agora, a abertura de processos novos será feira mediante o agendamento de consulta por telefone. Antes, a pessoa era atendida por ordem de chegada. A mudança foi implementada neste ano para agilizar os atendimentos. Segundo a assessoria da DPU, a procura em Joinville é maior para questões de aposentadoria e concessão de medicamentos. O órgão funciona na rua Max Colin, 188, no bairro América. O telefone para agendamentos é o (47) 3422-4896, do meio-dia às 18 horas.



Características

O órgão federal conta, atualmente, com quatro defensores públicos, que atendem a pessoas com renda de até três salários mínimos (R$ 2.811) para famílias de quatro integrantes. Vale ressaltar, entretanto, que cada caso é avaliado previamente pelo órgão, o que não significa que pessoas com renda superior a três salários não possam ser atendidas. Vai depender do grau de comprometimento da renda do requerente.



Reunião

A bancada governista terá a primeira reunião de trabalho na Câmara na segunda-feira. Em pauta, o projeto da reforma administrativa que será enviado pelo prefeito Udo Döhler em caráter de urgência. Uma sessão extraordinária do Legislativo será marcada para a semana que vem, entre os dias 18 e 20, para avaliar o projeto.





