Obra interdita trânsito na rua XV de Novembro em Joinville

30/01/2017

A obra realizada pela Companhia Águas de Joinville para conter um vazamento na rua Quinze de Novembro interdita parcialmente o trânsito nesta via, na região do bairro Glória.O tráfego está limitado a meia pista para quem segue no sentido BR-101-Centro. Já os motoristas que estão na região central e pretendem seguir em direção à BR-101 também terão limitações no acesso à rua Quinze de Novembro.De acordo com o Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans), para evitar mais transtornos, a alternativa aos condutores que seguem pela Max Colin é seguir pela rua Presidente Campos Salles em direção ao bairro Costa e Silva. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados durante a noite desta segunda-feira.