Nova base governista da Câmara não terá Rodrigo Coelho e Ninfo König

As relações entre PMDB e PSB em Joinville, partido que compôs chapa com o prefeito Udo Döhler na administração passada, continuam desgastadas. É o que se constata a partir da não convocação dos vereadores Rodrigo Coelho e Ninfo König, ambos do PSB, para a primeira reunião da base governista, na próxima segunda-feira.



Nesta reunião, o principal assunto em pauta será o da reforma administrativa, que deverá ser votada neste mês em sessão extraordinária na Câmara. Além de Rodrigo e de Ninfo, que são dois nomes próximos a Udo, ficaram fora da conversa os vereadores Wilson Paraíba, do PSB, e Odir Nunes, do PSDB, este opositor declarado ao governo atual.



Procurado pela coluna, Rodrigo e Ninfo reagiram de formas diferentes ao comunicado. Rodrigo achou “muito estranho” a não inclusão do seu nome na base governista, pois julga ter tido um “excelente relacionamento com o prefeito” durante os quatro anos em que esteve como vice-prefeito.



Para ele, a única justificativa para o distanciamento é o fato de o PSB ter apoiado a candidatura de Darci de Matos (PSD) nas eleições passadas. Rodrigo afirmou também que o seu partido não é oposição, mas, sim, independente, e que pretende conversar com o prefeito Udo nos próximos dias sobre o assunto.



O vereador Ninfo König, por sua vez, entendeu a escolha do prefeito e disse que vai apoiá-lo em qualquer decisão que seja tomada. Amigo de longa data do prefeito, Ninfo ressaltou que tem um respeito muito grande por ele e que, antes das eleições, tentou de todas as formas aproximar os partidos, inclusive mediando reuniões em sua casa.



Ele afirmou que continua “fiel e fã do prefeito” e que jamais irá se aborrecer por impasses desse tipo. Declarou ainda que não fará oposição ao governo Udo e se intitulou como um “soldado de Joinville”.



O secretário de Comunicação Marco Aurélio Braga informou que o critério usado para convocar os vereadores que irão compor a base governista foi o de chamar apenas os que integram a base aliada desde as últimas eleições. Segundo a coluna apurou, a escolha inicial não impedirá que, futuramente, ocorra uma aproximação com o PSB, em especial com Rodrigo Coelho e Ninfo König.



Diante da ampla maioria que o prefeito Udo Döhler tem na Câmara neste início de gestão, está claro que ele não precisará dos votos dos parlamentares momentaneamente afastados da base de apoio ao governo.



Aragão na liderança

O vereador Claudio Aragão (PMDB) será confirmado na segunda-feira como o líder da bancada governista na Câmara. Aragão ocupou o posto nos últimos dois anos e agora tem a liderança renovada pelo prefeito Udo.



Em nome da governabilidade

Se existiram diferenças políticas entre o prefeito Udo Döhler e o governador Raimundo Colombo nas eleições de 2016, aos poucos elas começam a ser desfeitas. Nesta quinta-feira, durante a posse do novo secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso, em Florianópolis, Udo e Colombo voltaram a se aproximar e até trocaram um cordial aperto de mãos. Udo é cotado para concorrer ao governo do Estado em 2018.



Erramos

O diretor do Presídio Regional de Joinville, Marcelo Ribas, que está sendo substituído no cargo por Everton Ribeiro, não sucedeu Richard Harrison, conforme informamos na coluna de ontem. Na verdade, Richard foi diretor da Penitenciária Industrial de Joinville por dez anos e, quando licenciou-se para concorrer às eleições, em março do ano passado, cedeu o posto a João Renato Schiitter, que continua no cargo.



Protesto

O protesto contra o aumento da tarifa urbana, ontem à noite, gerou confrontos no Terminal Central de Joinville. O entendimento dos manifestantes era que, após a passeata, seria liberado o ato simbólico de pular a catraca em ação negociada com a PM. Não foi o que aconteceu. Seguranças contratados pelas empresas impediram a entrada e houve até agressão entre os grupos.



Número expressivo

Nove mil condutores de Joinville irão receber, a partir de março, notificações por terem excedido o número máximo de 20 pontos na carteira de habilitação. Os motoristas que receberem a notificação ficam com o direito de dirigir suspenso por prazos que variam de um mês a dois anos, dependendo do caso e da multa aplicada. Os registros serão referentes aos anos de 2013 e 2014, informa o Detran.



Dificuldade

Veranista do balneário da Enseada, em São Francisco do Sul, relata dificuldades para fazer o registro de uma ocorrência na Polícia Civil. Segundo ele, não há postos de atendimentos nos balneários da cidade, diferentemente de outros anos. A solução para fazer um BO é se deslocar até o Centro Histórico, distante cerca de 17 km da Enseada.





* O colunista Jefferson Saavedra está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 9 de fevereiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para o jornalista Jean Balbinotti pelo e-mail jean.balbinotti@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2147.