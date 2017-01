'Não basta ser honesto, tem que parecer honesto', diz vereador Jaime Evaristo

Entrevista 17/01/2017 | 07h50

Reeleito na Câmara, o vereador Jaime Evaristo (PSC) gosta de enfatizar que a sua bandeira é a Joinville do futuro, pensando em ações para o presente. Aos 57 anos, ele afirma que tem desafios importantes no Legislativo, como aprovar projetos que proporcionem maior qualidade de vida ao cidadão. Jaime ressalta que a experiência de dois mandatos anteriores pode facilitar o seu trabalho no Legislativo. Contudo, sua conduta será a mesma, disposto a aprender e a levar uma mensagem positiva aos moradores. Na avaliação do parlamentar, a Lei de Ordenamento Territorial (LOT) continuará sendo discutida na Câmara neste ano.



Qual é o primeiro projeto que o senhor pretende colocar em prática?

– Um dos projetos, já dei entrada no início deste ano. Ele é voltado para a facilitação da vida das pessoas e obriga as agências bancárias de Joinville a disponibilizarem um caixa rápido para atender aos clientes que querem realizar no máximo duas operações, a exemplo do que já acontece em supermercados e casas lotéricas. Com a implantação desse atendimento diferenciado, as pessoas vão ganhar mais tempo para fazer outras atividades e as filas vão diminuir. Outro projeto que protocolei autoriza a criação de escritórios virtuais em Joinville. É um serviço que já existe de fato, mas não de direito. Vai facilitar a abertura de novas empresas, a atuação de micro e pequenos empresários, além de dar oportunidade ao profissional liberar de ter o local de trabalho em um ponto estratégico, abrindo um leque de oportunidades. Isso possibilitará um incremento na receita pública. É claro que precisamos de projetos voltados para a infraestrutura da cidade, visando à Joinville do futuro, mas pensar também nas pessoas, conhecer os problemas do cotidiano e, por meio das leis, facilitar o dia a dia do cidadão. Essa é a minha marca registrada.



O senhor chega ao terceiro mandato na Câmara. De que forma essa experiência pode ser benéfica no exercício do cargo?

– Já tive a oportunidade de ocupar cargos públicos no município e na Assembleia e aprendi que o vereador, o prefeito, o deputado, enfim, o homem público mais inteligente não é o que pensa que sabe tudo, mas aquele que sabe que nada sabe, conhecendo as suas limitações. Assim, estará menos sujeito a cometer erros na condução do seu mandato. A Constituição não cobra grande escolaridade para o cargo eletivo, mas depois de eleito, para ocupar o assento e empunhar a caneta, o mandatário tem sobre a sua cabeça uma espada. Qualquer erro, a espada desce. Por isso, a experiência aliada ao assessoramento de qualidade é fundamental no exercício das atividades do homem público.



Na última legislatura, a LOT foi o grande projeto em discussão na Câmara. O senhor acredita que ela continuará pautando o Legislativo?

– É possível que eu venha assumir a Comissão de Urbanismo e, se isso se concretizar, vou ter uma participação efetiva na apreciação das matérias urbanísticas, em especial, das que se referem à LOT. Ela foi recentemente sancionada e agora será regulamentada, sofrendo algumas adequações, em especial, das que tratam das expansões urbanas e das faixas viárias. Uma coisa é certa: toda matéria será discutida pela sociedade, que é a parte mais interessada. Então, é o momento da LOT. Ela vai vir e nós vamos apreciar. É o que a sociedade esperou e a discussão terá continuidade.



Houve uma renovação de mais de 50% na Câmara nas eleições passadas. Como o senhor avalia o resultado e o recado das urnas?

– Quem tem olhos, vê; quem tem ouvidos, escuta; e quem tem sensibilidade política, muda no tempo certo. A gente viu essa renovação e conseguiu levar o barco para águas mais tranquilas. Muitos ainda não entendem que o homem público pertence a todos. Por isso, ele é observado e avaliado por todas as suas ações desde o primeiro dia do mandato, não apenas no período eleitoral. Homem público não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Para os vereadores que se elegeram, eu diria que são novos tempos e a soberania popular quer seriedade, comprometimento daqueles que receberam a sua outorga para representá-los. Então, cumprimos o nosso papel. Muitos projetos nossos foram aprovados e hoje são leis no município. Projetos na área da saúde, da inclusão social, da educação. Os eleitores viram o nosso trabalho, a dedicação, a transparência, tudo o que procuramos fazer em favor da sociedade de Joinville.



E o que o eleitor pode esperar do senhor pelos próximos quatro anos?

– Vou continuar defendendo as minhas bandeiras, cuidar das pessoas, apresentar projetos para a acessibilidade, para a questão social sob todos os aspectos, principalmente na saúde e na educação, além da valorização da família. Que Deus me dê saúde, forças e sabedoria para conduzir no âmbito da Câmara bons projetos, encaminhando às comissões, levando ao plenário, discutindo ideias para que a sociedade em geral possa receber esse retorno por meio de projetos bons, de uma sociedade mais justa. Vou continuar lutando para que Joinville seja cada vez mais uma cidade melhor para se morar e se viver.



Perfil



Nome completo: Jaime Evaristo.

Idade: 57 anos.

Estado civil: Casado

Filhas: Priscila, 24 anos,

e Manoela, 21.

Local de nascimento: Brusque.

Grau de instrução: superior completo.

Formação: Gestão de pessoas.



