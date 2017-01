Motorista perde controle do veículo e bate contra muro em Joinville

Trânsito 22/01/2017 | 17h30

Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br

Um motorista perdeu o controle do veículo e causou um acidente na tarde deste domingo em Joinville. Ele colidiu contra o muro de uma residência na rua Martins Van Biene, no bairro Aventureiro. O homem que dirigia a caminhonete estava sozinho e não se feriu.Segundo moradores que presenciaram o acidente, ele perdeu o controle do carro em uma reta e atingiu o muro. Com a força da batida, o lado esquerdo do veículo ficou preso no muro.— Ele teve que sair pelo lado do carona e não conseguiu tirar o carro —, disse uma moradora.Segundo ela, o homem deixou a chave com uma vizinha e saiu para buscar ajuda. Os donos do imóvel não estavam em casa no momento do acidente.