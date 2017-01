Moradora de Araquari que estava desaparecida foi encontrada em Curitiba

Alívio 25/01/2017 | 08h46

Silvana da Silva Xavier Dircksen, que estava desaparecida desde sábado, foi encontrada na noite desta terça-feira. O marido de Silvana, Sergio Dircksen, informou que depois das buscas e da repercussão na internet, recebeu informações que indicavam que a mulher estaria em Curitiba.



- Ela está com a gente, está tudo bem - disse Sérgio, que contou que Silvana foi encontrada por uma mulher que a acolheu até a chegada da família. Antes, ela também havia passado por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



Leia as últimas notícias de Joinville e região



De acordo com os familiares, Silvana havia saído de casa, em Araquari, por volta das 9h30 de sábado quando disse que iria dar uma volta de bicicleta e não voltou mais.



Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Balneário Barra do Sul na manhã de domingo e a família também fez buscas em Joinville.