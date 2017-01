Mary Bastian: Apareceu 2017...

Crônica 09/01/2017 | 08h01

... Do mesmo jeito que desapareceu 2016, cheio de encrencas, pessoas se matando, presos se revoltando e os governantes sem poder fazer nada. Coisas ditas e avisadas há muito tempo estão despencando nas nossas cabeças.



Por aqui, a coisa não está muito melhor. As novas penitenciárias nem saíram do papel. Até que os políticos discutam onde vai ser, como vai ser etc. e tal, já se passou uma década e teremos outras gerações fazendo bandalheiras e banditismo.



Recentemente, recebi pelo Facebook um São Miguel, que continha uma frase mais ou menos assim: “Reze para São Miguel, para que esta loucura mundial acabe logo”. Respondi: “Diz para ele que se apresse antes que seja tarde”.



A bem da verdade, as frases não eram bem assim, mas queriam dizer isto mesmo. O povo está tão apavorado, que não vai mais nem ao cinema. Sair para ir ao mercado é um ato de bravura. Então eu pergunto: quando vão começar as fazer as novas penitenciárias? Vão demorar tanto quanto os banheiros da rodoviária? E quanto à lenga-lenga do aeroporto?



Meu bisavô paterno, que não era deste planeta, já teria dado um jeito nisto tudo, mas ele viveu em outras épocas, quando nem telefone a gente tinha e se discutia cara a cara. Agora, a burocracia não permite que se faça nada de hoje para amanhã, e as gerações vão passando e as coisas continuam na mesma.



Confira notícias de Joinville e região.



Quando vim morar aqui em Joinville, o antigo Fórum estava recém-desocupado, com portas , janelas, vidros, tudo no lugar, mas discutiram tanto, que ele está lá, caindo aos pedaços, e o Colégio Germano Timm também.



Por favor, gente, mexam-se. Não é porque foi uma coisa feita na inauguração da cidade que deve levar tantos anos para se resolver o que fazer com elas. E mandem gente para o Norte e o Nordeste acabar com as barbáries dos presos. Os nordestinos já se livraram dos sinhozinhos, mas agora não podem se livrar dessas matanças desenfreadas sozinhos. Precisam agir logo. Vamos lá.