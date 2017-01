Mary Bastian: 2016/2017?

Crônica 02/01/2017 | 08h01

Rei morto, rei posto. Isto não quer dizer que o morto era bom, nem que o novo será melhor. Era o que dizia a monarquia europeia. Mas se formos adotar o ditado para o ano que passou, 2016, eu diria que já foi tarde. Foi um ano ruim, perverso e não vai deixar boas lembranças para ninguém. Tudo que vinha se anunciando que seria péssimo aconteceu. Então, estamos todos à mercê do quem pode mais, chora menos.



Estados falidos, milhões de pessoas desempregadas, chefes de família que não sabem que atitude tomar e uma briga sem tamanho pelo poder. E não é só aqui, voltamos à Idade Média, quando cada país se armava até os dentes e ia atacar o outro. Voltamos a ter campos de refugiados, onde criancinhas morrem de fome e doenças.



O meu Rio Grande do Sul, que sempre foi considerado o celeiro do Brasil, está atolado até o pescoço por falta de administrações sensatas e honestas. Também outros Estados estão pedindo ajuda. Ajuda para quem? Quem se habilita a fazer desta terra, novamente, um gigante pela própria natureza? Os ladrões que já estão presos ou os que ainda não estão? Despertem deste sono profundo!



Então, foi bom que 2016 foi embora para que as coisas não piorem. Pode ser que 2017 traga um líder como a gente quer e aí todos trabalharão juntos, para dar um jeito nesta confusão.



Quero um Ano-novo cheio de esperança, de trabalho, de gente que fale a verdade. Quero ver crianças sorrindo, alimentadas, cuidadas. Quero que os direitos dessas crianças e dos velhos saiam do papel e mostrem a que vieram.



Não posso mais abrir o Face e ver corpos no chão mortos por outros corpos que saíram correndo para escapar da punição. Sei que já passou o Natal, mas lembrei de uma música natalina que serve perfeitamente para todos nós cantarmos para o ano que está nascendo: "Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor nascer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir...".



É isto, amigos, que lhes desejo neste 2017: muito amor e paz pra você.