Licitação da rua Nove de Março, no Centro de Joinville, será cancelada

O governo do Estado deve cancelar a licitação das obras do corredor de ônibus da rua Nove de Março, em Joinville. Licitado em 2013 e com prazos de execução adiados – o contrato tinha prazo de 180 dias, com previsão de término em 20 de março do ano passado –, o projeto recebeu alterações após as atualizações das exigências das diretrizes do Plano de Mobilidade da Prefeitura de Joinville. Segundo o Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), como as alterações ultrapassaram os 25% do limite previsto por lei após a aprovação do BNDES, não foi possível elaborar o termo aditivo ao contrato.



A saída é fazer rescisão com a Compla, empresa contemplada pelo edital, e licitar novamente. O prazo do banco para a obra ficar pronta é final deste ano.



Corredor exclusivo



O projeto prevê a transformação da rua Nove de Março, entre a Juscelino Kubitschek e o terminal central, em uma via exclusiva onde só poderão circular ônibus e táxis nos dois sentidos. Até agora, só recebeu o equivalente a 2% das obras necessárias, quando foi construído o piso elevado na rua Comandante Eugênio Lepper, e a calçada da praça da Biblioteca Pública foi revitalizada.



Prefeitura



Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, já foi dada a ordem de serviço para compra de equipamentos pelo Detrans, como semáforos e material elétrico para instalação em três pontos da via, onde será necessário acréscimo de sentido.



Marinha



A fragata Rademaker (F-49) estará atracada no Porto de São Francisco do Sul neste fim de semana para visitação pública gratuita durante a tarde.



Saúde



O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou que haverá liberação de R$ 156,7 milhões para a área no Estado. Desse total, R$ 30 milhões serão para custeios permanentes e R$ 120 milhões para emendas parlamentares. Joinville será contemplada com R$ 1.545.775 para o Hospital São José, R$ 238 mil para o Bethesda; e R$ 190 mil para outros serviços.



Balneabilidade



A Fatma divulgou o oitavo relatório das condições de balneabilidade das praias catarinenses da temporada de verão com 143 locais próprios para banho. O número corresponde a 66,8% dos 214 pontos avaliados. Na região Norte, continuam impróprios os seis pontos divulgados na última lista: os pontos 2 e 3 do canal do Linguado, em Barra do Sul; um ponto na lagoa e um na praia Central de Barra Velha; um ponto em Itapoá; e a praia dos Paulas, em São Francisco do Sul. Pela terceira semana consecutiva, a praia da Vigorelli, em Joinville, entrou na lista dos locais próprios para banho.



Doações de animais



Após a publicação da entrevista com a vereadora Ana Rita Hermes (Pros) na edição de quinta-feira, algumas pessoas ficaram confusas com a informação de que seu primeiro projeto de lei que será apresentado na Câmara é o de proibir doações de animais em eventos. O fato é que projeto da vereadora visa a proibir a distribuição de animais a título de brinde ou premiação, mas não em eventos de adoção, como pode ter ficado subentendido.



Alertas via SMS



A partir de fevereiro, os moradores de 20 cidades de Santa Catarina poderão receber alertas de enchentes, vendavais, deslizamentos de terra e outros eventos naturais de risco via SMS pelo número 40199. Resultado de uma parceria entre a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Ministério da Integração Nacional e operadoras de telefonia, o projeto está em fase piloto e a intenção é torná-lo ativo para todo o Brasil até o fim do ano. Barra Velha e Araquari estão nesta lista.



Escolas estaduais



A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville fará reparos emergenciais pelo contrato de manutenção na cobertura da Escola de Educação Básica Tufi Dippe, no bairro Iririú, que foi uma das mais afetadas pelas chuvas de dezembro na cidade. As escolas Gertrudes Benta Costa, Nagib Zattar e Paulo Medeiros e o Centro de Educação Profissional (Cedup) ainda passam por estudo para verificar como serão feitas as melhorias. A secretária Simone Schramm havia pedido dispensa de licitação porque estas obras ultrapassam o valor limite de manutenção, de R$ 20 mil, mas as unidades terão que esperar o processo licitatório para os ajustes, o que não irá impactar o início das aulas.



Aniversário



O deputado federal Marco Tebaldi reúne amigos, correligionários e simpatizantes para comemorar o seu aniversário neste sábado, com o tradicional encontro no Recanto Calipeiro, em Itapema.



Corrida



A Secretaria da Saúde de Joinville está divulgando um questionário para contribuições ao Plano Municipal de Saúde. As sugestões podem ser enviadas no e-mail planejamento.saude@joinville.sc.gov.br até 20 de fevereiro.



Irregulares



A Secretaria de Habitação de Araquari estima que existam cerca de 240 famílias vivendo em área de preservação ambiental no Centro da cidade. Há projeto para tentar encaixá-las em programas habitacionais.





