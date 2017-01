Krelling vai propor cortes nas despesas com locação de veículos e diárias na Câmara de Joinville

Portal 14/01/2017 | 08h31

Antes mesmo da primeira sessão legislativa do ano, o presidente da Câmara de Joinville, Fernando Krelling (PMDB), encara seu primeiro grande desafio nesta segunda-feira, em reunião com os vereadores eleitos. Em discussão, uma nova política de contenção de gastos na Câmara.



Krelling vai propor aos parlamentares que as despesas com a locação de veículos seja reduzida drasticamente, pela metade ou mais do que isso. Até o ano passado, cada vereador tinha direito a usar um carro alugado para se deslocar pela cidade em compromissos inerentes ao cargo.



A ideia agora é que fiquem disponíveis apenas entre cinco e sete veículos – no máximo, dez – e que haja um revezamento no uso por parte dos vereadores. O contrato de locação com a Câmara terminou no ano passado e, por enquanto, não há veículo à disposição. A providência só poderá ser tomada se os carros forem alugados novamente.



A projeção de Krelling é de que apenas com esse corte de carros alugados sejam economizados, em quatro anos, cerca de R$ 800 mil. Outro sugestão de Krelling será promover um corte gradativo das despesas com diárias. Assim, somando as duas contenções, seria possível economizar entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão no período de quatro anos.



É claro que para a proposta dar certo será preciso haver a concordância dos vereadores e do futuro presidente da casa, que será eleito no final de 2018.



Articulações

As conversas para a formação das comissões técnicas da Câmara de Vereadores de Joinville estão adiantadas. Com a primeira sessão do ano batendo à porta – ela deve ocorrer no dia 18, de forma extraordinária, para votar o projeto de lei de reforma administrativa da Prefeitura –, os vereadores aceleram as conversas e articulam as formações das comissões. Em três delas, só falta bater o martelo.



Quem preside

Três comissões irão analisar obrigatoriamente o projeto de reforma administrativa, e o presidente de cada uma delas está praticamente definido. Maurício Peixer (PR) deve continuar à frente da Comissão de Legislação e Justiça; Jaime Evaristo (PSC) deixará a Comissão de Finanças e assumirá a de Urbanismo; e Rodrigo Fachini (PMDB), ex-presidente da Câmara, ficará à frente da Comissão de Finanças.



Processo

O anúncio das comissões e de seus componentes ocorre na primeira sessão do ano. Como haverá uma sessão extraordinária, o novo presidente da Câmara, Fernando Krelling (PMDB), terá de conduzir o processo na abertura dos trabalhos. Também por causa dessa formalidade, é muito provável que o projeto da reforma administrativa seja votado apenas na sessão de quinta, dia 19, ou mais tardar, na de sexta, dia 20.



Encontro de gerações

Debutantes na Câmara de Vereadores, Fernando Krelling (PMDB) e Ninfo König (PSB) são a prova de que idade não é fator primordial em uma eleição. Enquanto Krelling (E) assume o primeiro mandato aos 34 anos, König ingressa na política aos 76. Com experiências de vida distintas, o que ambos têm em comum é o anseio por servir ao povo de Joinville.

Diferença paga

A assessoria de imprensa do Instituto Acqua distribuiu nota informando que o pagamento da diferença salarial em relação ao dissídio dos trabalhadores do Hospital Nossa Senhora da Graça, de São Francisco do Sul, foi realizado na tarde de quinta-feira. A diferença depositada na conta dos servidores foi de 8,5% e incide sobre as folhas de pagamento dos meses de novembro e dezembro e também do 13º salário.



Climatização

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville informa que tem trabalhado para climatizar todas as escolas de ensino da rede estadual. A secretária Simone Schramm explica que algumas unidades precisarão passar por melhorias nas instalações elétricas internas, com a adequação do padrão de entrada ou a troca da rede de fios. Outras demandam intervenção na rede externa, com a instalação de transformador, postes e troca de cabeamento. Esse trabalho é feito pela Celesc e pago pela ADR.



Adaptadas

Segundo a ADR, os sistemas de energia das escolas Nagib Zattar, Osvaldo Aranha, Francisco Eberhardt, Martins Veras, Antônia Alpaídes, Plácido Olímpio, Celso Ramos, Arnaldo Moreira Douat, Gertrudes Benta Costa, Jandira D’Ávila, Juracy Maria Brosig, Nair da Silva Pinheiro, Claurenice Vieira Caldeira, Giovani Pasqualini Faraco e Paulo Medeiros receberam adaptações tanto na parte interna, quanto na parte externa.



Ainda falta

As escolas João Colin e Guilherme Zuege, de Joinville, e Annes Gualberto, de São Francisco do Sul, já receberam as melhorias na rede externa e agora passarão por intervenção na infraestrutura elétrica interna. Até o momento, foram aplicados R$ 324 mil nas obras.



Refis Araquari

Contribuintes que estão em débito com a Prefeitura de Araquari poderão quitar suas dívidas com até 100% de desconto de juros e multas. O atendimento para o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis Araquari 2017, começa nesta segunda-feira e tem o prazo de seis meses. O atendimento será realizado pela equipe do setor de tributação no horário de funcionamento da Prefeitura, das 8h às 12h e das 13h às 17h.



Investimento

O valor a ser investido pelo governo do Estado na ampliação do Presídio Regional de Joinville será de R$ 5,9 milhões. O dinheiro vem do Pacto SC. Já a obra do novo presídio feminino, que está sendo feita atrás da Penitenciária Industrial, receberá investimentos de R$ 14,1 milhões do Estado – 40% do projeto já foram executados.





