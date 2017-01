Incêndio destrói galpão de serraria em Araquari

Fogo 01/01/2017 | 19h47

Um incêndio de grandes proporções destruiu um dos galpões de uma serraria de Araquari por volta das 22 horas do dia 31 de dezembro de 2016. Foi preciso muito trabalho dos Bombeiros Militares para combater as chamas. Eles trabalharam durante cinco horas e usaram 47 mil litros de água. A ocorrência foi na rua Lourival Manoel Borges, no bairro Corveta.

Leia mais notícias de Joinville e região no AN.com.br



Já durante o deslocamento os Bombeiros avistavam as chamas e perceberam a grande dimensão do incêndio. Os Bombeiro Voluntário de Araquari, São Francisco do Sul e Joinville também foram acionados para ajudar no combate ao fogo.

No local, haviam três galpões, uma residência, um caminhão, pilhas de pallets, um trator de empilhadeira e ainda um tanque com 3000 litros de óleo diesel.

A estratégia foi conter as chamas e evitar que se alastrassem para os demais materiais, principalmente o combustível. Se as chamas atingissem o tanque, o incêndio não poderia mais ser controlado. Por isso, os bombeiros fizeram também o resfriamento dos materiais próximos ao incêndio para evitar a propagação do fogo.

O proprietário esteve no local e com auxílio da empilhadeira retirou os materiais que estavam em risco. Ainda foi retirado um cavalo que estava em risco na propriedade.



Devido a grande quantidade de material e alta temperatura o rescaldo foi difícil.

Foram salvos um trator, uma empilhadeira, e 200 m³ em madeira e não houve vítimas. As causas do incêndio serão apuradas após perícia.