Hospital Municipal São José continua fora dos planos do governo do Estado

Portal 18/01/2017 | 07h14

A troca de comando na Secretaria de Estado da Saúde, com a posse do deputado estadual Vicente Caropreso, de Jaraguá do Sul, no lugar de João Paulo Kleinübing, não deve trazer uma mudança significativa no repasse de verbas para o setor em Joinville.



Com um custo mensal de R$ 22 milhões na manutenção de três unidades hospitalares na cidade – Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria e Maternidade Darcy Vargas –, um eventual apoio financeiro por parte do governo do Estado na operação do Hospital Municipal São José, reivindicação antiga do prefeito Udo Döhler, por enquanto, está descartado.



– A Prefeitura de Joinville tem de buscar uma nova formatação para o (Hospital) São José, a exemplo do que foi feito no (Hospital) Infantil. Não adianta buscar dinheiro onde não tem. Vivemos um momento econômico difícil e não adianta querer transferir o problema para outro – afirma Simone Schramm, secretaria executiva da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville, que esteve na posse de Caropreso nesta terça-feira, na Capital.



A declaração da secretária regional pode esfriar um pouco os ânimos do prefeito Udo, que planeja conversar com Caropreso em breve e discutir, entre outras coisas, a gestão financeira do São José. Em seu discurso de posse, Caropreso destacou que entre os pilares do novo comando estão o uso racional dos recursos e a revisão de contratos e metas com entidades parceiras, além de ajudar hospitais conveniados filantrópicos (que respondem por mais de 70% do atendimento pelo SUS) e prefeituras. O que isso significa, só o tempo dirá.



Mas nem tudo são notícias ruins para a região de Joinville. Segundo a secretária Simone Scramm, deve ocorrer nos próximos dias o lançamento do edital da ampliação das UTIs do Hospital Regional. O projeto está em fase final de elaboração e prevê investimentos de R$ 9 milhões. Também está nos planos da ADR fazer a substituição total do telhado da Maternidade Darcy Vargas.



Praticidade

O governador Raimundo Colombo sancionou a lei que obriga os supermercados a separar os produtos destinados a quem tem restrições e dar destaque com as expressões sem glúten, diet e sem lactose. O projeto é do deputado Kennedy Nunes.



Fiscalização

Técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) irão auditar hoje as obras em quadras esportivas das escolas Jandira D’Ávila, no bairro Aventureiro, em Joinville; e na Almirante Boiteux, em Araquari.



Aprovado

Projeto de lei do vereador Fábio Dalonso (PSD) que prevê a destinação de 15% da programação da Rádio Joinville Cultural para músicos locais foi aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura.



Medalhas

O Programa Tolerância Zero, da Câmara de São Francisco do Sul, em seus artigos 5º e 6º, concede medalha de honra ao mérito a servidores que se destacarem em ações de combate à corrupção e ao desperdício. A mesma honraria será dada ao cidadão que adotar a mesma prática.



Novas lombadas

Duas lombadas serão instaladas até o fim deste mês na SC-108, a Rodovia do Arroz, no bairro Vila Nova, em Joinville. As placas de sinalização já foram colocadas às margens da rodovia. Uma das lombadas ficará em frente a um condomínio, na altura no km 5, perto do acesso ao binário do bairro; e a outra, um pouco mais à frente, perto do km 7, nas proximidades da Estrada Arataca.





* O colunista Jefferson Saavedra está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 9 de fevereiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para o jornalista Jean Balbinotti pelo e-mail jean.balbinotti@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2147.