Equipe do Graer combate incêndio no costão da Enseada, em São Francisco do Sul

Fogo 15/01/2017 | 21h24

A 2ª Companhia de Aviação (Graer) e os Bombeiros Voluntários combateram incêndio em vegetação no costão da Enseada, em São Francisco do Sul, na tarde deste domingo.



O fogo começou por volta das 14 horas. Mas, como o local era de difícil acesso por terra, os bombeiros acionaram o Graer.



Leia mais notícias de Joinville e região no AN.com.br



A equipe utilizou um equipamento chamado de Bambi Bucket — usado por helicópteros para despejar água sobre incêndios florestais — para conter as chamas. A equipe do Graer usou mais de 10 mil litros de água para apagar o fogo.