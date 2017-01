Defesa Civil de Joinville divulga Tábua de Marés para 2017

Segurança 17/01/2017 | 11h55

A Defesa Civil de Joinville divulgou nesta terça-feira a Tábua de Marés de 2017.



O material é um importante guia de consulta para quem mora ou trabalha em regiões consideradas de riscos de alagamentos. O arquivo para download está no site da Prefeitura de Joinville.



O material informa uma previsão detalhada de picos de marés durante todos os meses do ano.



A Tábua de Marés traz as previsões calculadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DNH), denominadas maré astronômica.



Embora seja a principal, esta não é a única componente da maré real. As marés meteorológicas e de tempestade, além dos efeitos de constrição e atrito do fundo e das margens da Baía da Babitonga e dos rios, também são eventos que podem influenciar o nível da maré.



São três os principais níveis que podem ser acompanhados: 1,5 m para "observação", indicado na cor amarela; 1,7 m para "atenção", indicado na cor laranja; e 1,9 m para "alerta", identificado com a cor vermelha como o índice máximo, em que o risco de alagamentos é mais iminente.



Embora o acompanhamento desses gráficos seja importante, vale lembrar que os picos de maré podem variar – para índices maiores ou menores – de acordo com a influência de eventos meteorológicos não previsíveis a médio e longo prazo, como as churas. Assim, em um perído de chuvas intensas, a maré tende a causar alagamentos mais intensos.



De acordo com a Defesa Civil, as áreas mais atingidas pela variação das marés são os bairros Fátima, Boa Vista, Espinheiros, Comasa, Guanabara e região central da cidade.



O órgão orienta, ainda, que o acompanhamento constante da Tábua de Marés é uma importante ferramenta para a população adotar medidas preventivas e vale, inclusive, para as pessoas que não moram nas regiões mais vulneráveis a enchentes, mas que podem ser atingidas ao se deslocarem pela cidade, por exemplo, por motivos de trabalho.



Confira os principais picos de maré, acima de 1,7m, no primeiro semestre de 2017



27/1, sexta, às 3h14

28/1, sábado, às 4h01

29/1, domingo, às 4h46

30/1, segunda, às 5h26

9/2, quinta, às 2h58

10/2, sexta, às 3h43

11/2, sábado, às 4h24

26/2, domingo, às 3h39

27/2, segunda, às 4h20

28/2, terça, às 5h05

12/3, domingo, às 4h01

27/3, segunda, às 3h11

28/3, terça, às 3h59

24/4, segunda, às 2h05

25/4, terça, às 2h52

25/4, terça, às 15h46

26/4, quarta, às 16h26

23/6, sexta, às 16h01

24/6, sábado, às 16h52

25/6, domingo, às 17h37