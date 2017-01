Crescem atendimentos na Defensoria Pública da União em Joinville

Portal 23/01/2017 | 07h31

A Defensoria Pública da União (DPU) em Joinville realizou 19.212 atendimentos e recebeu 1.871 novos casos em 2016. Já a quantidade de cidadãos assistidos pela DPU teve um crescimento de 13,8%, passando de 1.637 em 2015 para 1.863 pessoas em 2016. De acordo com o órgão, o resultado foi possível devido à chegada de novos defensores públicos federais à unidade no final do ano de 2015 e dois servidores públicos para os cargos de agentes administrativos no ano passado.



A DPU busca proteger os direitos do cidadão que não pode pagar um advogado em casos que envolvam o exercício de um direito do indivíduo ou da população carente contra a União e as entidades públicas federais. Pode utilizar o serviço o cidadão que tiver renda familiar mensal de até três salários mínimos — cerca de R$ 2,8 mil. As principais demandas da DPU são para atendimentos na área previdenciária, geralmente com pedidos de concessão ou restabelecimento de aposentadoria, auxílio-doença, benefício de prestação continuada e solicitações de medicamentos e tratamentos de saúde para pacientes de baixa renda.



Falta d’água

A Cia. Águas de Joinville procura um vazamento na rede

de distribuição que atende aos bairros Jardim Edilene e Morro do Amaral, na zona Sul da cidade. Desde a semana passada, caminhões-pipa levam água para a comunidade. A Águas de Joinville orienta o consumidor que se sentir prejudicado a ligar para o número 115 e informar o problema. Não há previsão para ser restabelecido o abastecimento na região.

Oposição

As sessões extraordinárias realizadas na Câmara de Joinville na semana passada deixaram claro quem fará oposição ao governo Udo Döhler neste início de mandato. São eles Odir Nunes (PSDB), Rodrigo Coelho (PSB) e Wilson Paraíba (PSB). Os três apresentaram pedidos de vista em dias alternados de análise dos projetos da reforma administrativa e da Cosip.

Pressa

A base governista da Câmara, composta por 14 vereadores, tenta acelerar os trabalhos para colocar os projetos da reforma administrativa e da Cosip em votação no plenário nesta segunda-feira. Como os pedidos de vista se esgotaram na sexta-feira, com a solicitação do vereador Wilson Paraíba (PSB), a tendência é de que tudo se resolva hoje.



Ficou para hoje As comissões de Legislação, Finanças, Urbanismo, Educação, Saúde e Economia voltam a se reunir nesta segunda-feira, às 9h, para continuar a análise do projeto de lei 6/2017, da reforma administrativa. Além da reforma, os vereadores vão continuar também a análise do projeto que altera as regras para cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). A sessão extraordinária para possível votação dos projetos se inicia, também nesta segunda, às 10h.

Mudança aceita A emenda proposta pelo vereador Rodrigo Coelho (PSB), de passar as funções que hoje são de responsabilidade da Fundação Cultural de Joinville para a Secretaria de Cultura e Turismo, foi aceita e incorporada ao projeto da reforma. Assim, o Arquivo Histórico de Joinville (AHJ) e a Rádio Joinville Cultural 105,1 FM não ficarão sob o guarda-chuva da Secretaria de Comunicação, como estava previsto inicialmente.



