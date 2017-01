Corpo de jovem que se afogou em cachoeira de Campo Alegre é encontrado

Verão 23/01/2017 | 10h23 Atualizada em

Equipes dos bombeiros encontraram na manhã desta segunda-feira o corpo de Thiago Dias Machado, de 16 anos, que se afogou em uma cachoeira na região central de Campo Alegre, no Planalto Norte de SC, no sábado. O jovem foi localizado a dez metros de profundidade, embaixo da cachoeira.

Thiago estava nadando na cachoeira por volta das 15 horas de sábado, quando, segundo testemunhas, escorregou na primeira queda d'água. A cachoeira fica no Centro de Campo Alegre e tem duas quedas d'água.

Ainda de acordo com testemunhas, o jovem chegou a se agarrar em galhos de árvores, mas foi arrastado pela correnteza. Thiago caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros.

Um mergulhador dos bombeiros de São Bento do Sul ajudou nos trabalhos de resgate.





No início do ano, em Joinville, um homem morreu após ser levado pela correnteza no rio Cubatão. Na semana seguinte, outro homem morreu após entrar em uma trilha no Rio da Prata e escorregar na cachoeira.