Conheça o Parque Natural Braço Esquerdo, um recanto escondido em Corupá

Antes de sugerir que o leitor parta em direção ao Parque Natural Braço Esquerdo, é necessário fazer alguns avisos. Para chegar ao parque, localizado em uma area de preservação ambiental entre Corupá e São Bento do Sul, é importante ser um bom motorista e, uma vez lá, possuir algum espírito aventureiro – o que não inviabiliza que pessoas medrosas e sem talento para a direção não possam aproveitar a experiência em meio à serra do Mar.



O fato é que, primeiro, é necessário vencer uma estrada de terra no bairro Ano Bom, em uma subida de alguns quilômetros pela rua de mesmo nome. O esforço vale a pena: uma vez lá em cima, é como estar em um mirante, com a temperatura alguns graus abaixo daquela registrada na área urbana. Da “recepção”, há trilhas que levam o visitante a explorar as belezas naturais do lugar, levando a paredões de pedra e cachoeiras.







Com 90 metros de altura, a cachoeira que dá nome ao parque desce majestosa em meio às árvores após uma trilha fácil, de cerca de dez minutos. Essas são as palavras da repórter medrosa em questão, que passou por poucas dificuldades para chegar à queda-d’água, enquanto via o cachorro Hércules correr pela trilha e se jogar no poço formado aos pés da cachoeira — deve ser bem simples quando você cresce em uma reserva ecológica, mas os turistas podem ir com calma que, com pouco esforço, chegam ao destino e podem aproveitar a piscina natural.







A cachoeira Braço Esquerdo é dividida em dois patamares: o primeiro, com cerca de 50 metros, e o segundo, com 40 metros, e é possível fazer rapel em um deles, ou nos dois patamares. Essa é a parte dos aventureiros, que também podem aproveitar o parque para outros esportes.

Escalada

O Parque Natural Braço Esquerdo é ainda pouco conhecido pela maioria dos catarinenses, mas rota certa para escaladores de todo o Brasil. Isso porque as formações rochosas do local – que até 15 atrás era uma propriedade privada destinada à agricultura – são perfeitas para esta prática esportiva, com diferentes níveis de dificuldade em inúmeras possibilidades de vias.







No dia em que visitamos o parque, os gaúchos Nicolas Rech, Filippo Cauac e Luciana Vicente estavam acampando, aproveitando as férias para testarem as agarras criadas pela força da natureza. Há espaço para cerca de dez barracas em espaço coberto, além de cozinha comunitária e banheiros para quem quiser passar alguns dias no camping.



Reportagem: Claudine Nunes

Fotografia: Salmo Duarte



FICHA TÉCNICA

O quê

Trilhas, esportes e banho de cachoeira no Parque Natural Braço Esquerdo.

Onde

A área pertence ao território de São Bento do Sul, mas a entrada é em Corupá, no fim da rua Ano Bom, no bairro Ano Bom.

Quando

De terça-feira a domingo, das 8 às 18 horas. Para acampar, é necessário agendar previamente pelo telefone (47) 99974-7874.

Valor

Visitação a R$ 10 e camping a R$ 15 (por noite).



Cercada pela cadeia de montanhas da serra do Mar e com uma população estimada em pouco mais de 15 mil habitantes, Corupá tem outros lugares interessantes para você visitar.

Prainha da Oma

Às margens do rio Pedra de Amolar há um restaurante rústico que oferece comida caseira com gastronomia típica da imigração germânica da cidade. Há uma trilha com aproximadamente 700 metros e um rio tranquilo na propriedade. O restaurante abre nas sextas-feiras, a partir das 18h, e aos sábados, a partir das 13 horas. Aos domingos, a partir das 8 horas da manhã, com almoço das 11h30 às 13h30. Durante a semana, na temporada de verão, a propriedade abre apenas

para acesso ao rio.

Hotel e Restaurante Tureck Garden

Localizada no quilômetro 82 da BR-280, a hospedagem oferece a opção de day use: a R$ 20 por pessoa, é possível desfrutar da piscina, do quiosque com mesas de jogos; do campo de futebol e do lago para pescaria esportiva. É necessário agendar a visita para verificar a disponibilidade conforme o número de pessoas. O bufê livre do restaurante custa R$ 19,90.

Strudel da Oma







Produzido por Cecilia Millnitz há 20 anos, o strudel ficou famoso na região. A venda começou de porta em porta e hoje a distribuição ocorre em cidades da região Norte do Estado. Na loja da família, no quilômetro 84 da BR-280, é possível acompanhar a produção e escolher entre as inúmeras opções sabores doces e salgados do prato austro-húngaro, que custa até R$ 23.