Confira como aproveitar os pesque e pagues na área rural de Joinville, uma opção de lazer longe do mar

Nem só de mar vive o verão no Norte de Santa Catarina. Há outros caminhos que levam a lugares bonitos, com pessoas felizes e comida boa. E não é tão difícil sair da rotina e passar algumas horas em paraísos bem pertinho daqui. A região do Vila Nova, em Joinville, faz parte destes locais destinados a quem resolve deixar os caminhos da BR-280 e da BR-101 em segundo plano e partir rumo ao passeio de fim de semana. Desta vez, seguimos para a área rural e paramos no Pesque-pague Piraí, onde passamos uma tarde deliciosa, pescamos uma tilápia graúda (não é história de pescador, não!) e respiramos ar puro. Ainda tem outra vantagem: o roteiro não pesa no bolso.



Ficha técnica

O quê: Pesque-pague Piraí.

Onde: Estrada Piraí, s/nº, Vila Nova.

Horário: segunda-feira, das 13 às 18 horas; terças a domingos

e feriados, das 8 às

18 horas.

Quanto: R$ 10 o quilo do peixe sujo. Para limpar, custa mais

R$ 1,50 o quilo. Para limpar e cortar em postas, R$ 2.

Pode:

- Levar material de pesca como varas, molinetes e iscas.

- Reservar com antecedência almoço para grandes grupos.

- Alugar vara no local. O aluguel custa R$ 1 e acompanha as iscas.

- Entrar com comida.

Não pode:

- Soltar os peixes após retirados da água.

- Jogar lixo fora das lixeiras.

- Maltratar os animais e plantas.

- Entrar com bebidas e animais.

Tipos de peixe:

- Tilápia

- Cascudo

- Carpas (capim, espelho, húngara e cabeçuda)

- Pacu

- Tambaqui

- Tambacu

- Traíra







Diversão em família

O casal Adriane Haverroth e José Ricardo Freitas aprovou o cardápio. Eles costumam almoçar no pesque-pague com os filhos Laura e Mateus. Depois de saborear o peixe fresquinho, reservaram a tarde para brincadeira com as crianças. A diversão aconteceu em uma das lagoas de pesca. Laura brincava de encostar a ponta da vara na beira do lago para ver a água mexer. Mateus colocava e tirava a vara de pescar da água o tempo todo, na esperança de fisgar um peixe. Nada feito, a bagunça dos irmãos pareceu ter afastado o cardume. Mesmo assim, o que vale são os momentos de lazer.









Perto e barato

Dez minutos após iniciar o trajeto de carro, até o Vila Nova, a paisagem já se transforma. Os asfalto dá lugar à estrada de chão; no lugar das casas e prédios, arrozais que parecem tapetes verdes; e a montanha exuberante ao fundo. O caminho é de contemplação, mas é curto, pois o pesque-pague fica logo no começo da Estrada do Atalho, não tem como errar. Pelo lado de fora, já é possível avistar as lagoas rodeadas de pessoas com suas varas de pescar em punho. O estacionamento é grande e gratuito. A propriedade de José Valdecir Will, 42 anos, e Mirian Kath Will, 41 anos, tem dois galpões, nos quais funciona o restaurante do local. Um deles tem capacidade para 35 pessoas e outro, para 250. Quando chegamos, todas as mesas estavam ocupadas. Segundo Will, o estabelecimento chega a receber duas mil pessoas por dia nos finais de semana. Bandejas com filés de tilápia, peixe frito, porções de aipim, batatas fritas e salgadinhos eram servidas aos montes pelos garçons. O preço também é um atrativo: o prato mais caro é uma generosa porção de peixe frito, que custa R$ 25. Ainda há a opção de pescar o peixe e comer ali mesmo – o local oferece o serviço para limpar e fritar o pescado.









Lição de paciência

Quem também estava sem sorte era a filha de Juliane Schroeder, Ana Clara Schroeder, de seis anos. A menina estava indignada porque ainda não havia pescado nada. Mas garantiu que não iria desistir até conseguir fisgar algo. Juliane não se importou com a demora da pequena, ela adora o lugar e esta já é a segunda vez na semana que a mulher passava pelo pesque-pague.

– Vim um dia durante a semana e agora resolvi trazer meus filhos. O lugar é tranquilo e a comida, gostosa e barata. Vale muito a pena – disse.









Sorte

Mas onde estavam os peixes que as famílias Haverroth e Schroeder procuravam? Descobrimos quando Douglas Guckert, 19 anos, puxou o anzol. Do outro lado da lagoa, o jovem exibia o “troféu”.

– Mal chegamos e ele já conseguiu um – contou Ary Guckert, pai de Douglas.

Ary e a família são do bairro Escolinha e escolheram o local para passar um tempo juntos.

– Para vir com a família é bem bacana – diz Ary.









Praticidade

Depois de pescado, muitos optam por levar o peixe limpo. Seu Irani Vargas Assunção conta que a equipe chega a limpar 500 kg de peixe por dia. Cerca de 70% dos peixes são criação própria do pesque-pague, que conta com um frigorífico para processar, principalmente, a tilápia, oferecida inteira, em postas ou em filé.









Experiência

Minha experiência com a pescaria pode ser considerada sorte de principiante. Menos de cinco minutos com a isca na água e já senti que havia fisgado algo. Com o peixe pendurado no anzol, pedi a ajuda do colega Salmo Duarte, porque não fazia ideia de como tirar o bicho dali. Confesso: segurar bolsa, caneta, celular e bloquinho de anotações é moleza perto da luta que é tentar não deixar o peixe escapar das mãos. Salva pelo fotógrafo, que não pescou nada, mas me ajudou muito. Seguimos para limpar e embalar o peixe, cujo destino foi certo: meu forno.

