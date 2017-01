Cinco homens armados invadem casa e fazem família de refém em Jaraguá do Sul

Segurança 17/01/2017 | 09h21 Atualizada em

Um casal de Jaraguá do Sul passou por momentos de terror na noite de segunda-feira. Cinco homens encapuzados e armados, um deles com arma longa, invadiram a casa da família, na rua Serafim Satler, no bairro Jaraguá 99, por volta das 22 horas.



Leia mais notícias de Joinville e região no AN.com.br



Durante cerca de 40 minutos, o grupo vasculhou a residência procurando por objetos de valor. Depois, amarraram o casal e fugiram. Os assaltantes levaram televisores, computador, máquina fotográfica, celulares, aparelho de som, joias e o veículo do casal.



Polícia Militar fez buscas pela região, mas não conseguiu encontra-los.