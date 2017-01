Ajorpeme promete entra na Justiça contra mudança no cálculo da Cosip

Portal 26/01/2017 | 07h31

A diretoria da Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro e Médias Empresas (Ajorpeme) já se reuniu com o corpo jurídico da instituição para elaborar uma ação contra o novo método de cobrança da Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública (Cosip).



Segundo o presidente da Ajorpeme, Fernando Bade, o grupo apenas esperava que ela fosse sancionada pelo prefeito, o que ocorreu na tarde desta quarta-feira, para dar início ao processo e tentar reverter a decisão, que ele considerou uma forma atrapalhada de começar o ano.



– Parece que havia uma ansiedade muito grande em aprovar este projeto. Os vereadores novos nem tiveram tempo de conhecer o regimento da casa. Se tivessem, saberiam que teriam prazo para votá-lo até 31 de outubro e poderiam ter analisado melhor esta decisão que irá impactar 223 mil domicílios de Joinville – afirmou.



A mudança na metodologia tem como objetivo aumentar a capacidade de investimento na rede elétrica de Joinville. Para a Prefeitura, ela garantirá uma arrecadação 20% maior, passando de R$ 1,6 milhão para R$ 1,9 milhão ao mês, número contestado pela Ajorpeme, que calcula um lucro de aproximadamente R$ 2,3 milhões se cada um dos 223 mil domicílios joinvilenses pagar a taxa mínima atual de R$ 10,68.



Concurso anulado

O último concurso público para contratação na Prefeitura de Araquari foi anulado pelo prefeito Clenilton Carlos Pereira, orientado pelo Ministério Público da comarca do município. Ele estava em processo na Justiça depois de receber denúncias que levantaram suspeitas de irregularidades.



Realizado em 2014, o concurso era para o preenchimento de 49 vagas. A Prefeitura pretende realizar um levantamento dos cargos necessários para suprir a demanda atual da administração pública e fazer novo concurso. Um ofício foi enviado para a empresa responsável pela execução, o Instituto O Barriga Verde, para que sejam devolvidos os valores recebidos por ele pelas inscrições.



Prazos de obras das escolas

Em visita a Joinville para as atividades do Dia da Ação de Governo, a secretária em exercício de Estado da Educação, Elza Moretto, vistoriou as obras da Escola de Ensino Médio Inovador Bailarina Lieselotte Trinks, no bairro Vila Nova. Em fase de acabamento, ela deve ficar pronta até o fim de março e já poderá começar a operar de forma parcial (com utilização de suas instalações para refeitório e centro de convivência) em seguida e absorvendo alunos de outras escolas no segundo semestre. A capacidade total da escola será de 1.400 alunos.



Reforma em São Francisco

A nova gestão municipal de São Francisco do Sul também está prestes a sancionar uma reforma administrativa na Prefeitura. Enviado na primeira semana do ano pelo prefeito Renato Gama Lobo, o projeto foi aprovado na terça-feira por unanimidade pelos vereadores. O trabalho agora será focado na formação das equipes e ajuste das secretarias e setores: de 24, passam para 12 secretarias. Só permaneceram nos mesmo moldes o Samae, a Fundação Cultural e o Instituto de Previdência Social dos Servidores. A redução será de cerca de 120 comissionados, com previsão de economia de R$ 3 milhões na folha.

