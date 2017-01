Acidente entre três veículos fere três pessoas em Araquari, no Norte de SC

Trânsito 22/01/2017 | 14h25

Umentre três veículos deixou três pessoas feridas na, em, Norte de SC. O engavetamento ocorreu perto das 11h deste domingo, em frente ao, no sentido a. Segundo informações do, um caminhão não conseguiu frear e acabou atingindo um veículo, que colidiu com um terceiro carro. Uma mulher ficou presa às ferragens e foi resgatada pelos bombeiros e levada ao, em. O quadro de saúde dela é estável. Os bombeiros voluntários socorreram uma criança de oito anos e mais uma pessoa que estava dentro do Fox. Elas também foram encaminhadas ao São José. O motorista do caminhão e os ocupantes do terceiro carro envolvido no acidente não se feriram. Oficouno local e segue com bastante fluxo nesta tarde.