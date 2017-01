Acidente em marginal da BR-101 deixa motorista em estado grave em Barra Velha

Trânsito 20/01/2017 | 15h05

Um homem sofreu traumatismo craniano ao sofrer um acidente de carro na manhã desta sexta-feira em Barra Velha. Edson Iran Freitas de Correa dirigia um Fiat Idea com placas de Joinville quando, por volta das 11h40, entrou na marginal da BR-101 que dá acesso à praia de Itajuba quando colidiu com uma Range Rover que trafegava na marginal.Os carros ainda seguiram colados por cerca de 500 metros. No acidente, Edson sofreu ferimentos graves na cabeça e precisou ser transferido com a ajuda do helicóptero Águia, da Polícia Militar, até o pronto-atendimento de Barra Velha.