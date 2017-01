A violência não dá trégua em Joinville

Portal 09/01/2017 | 07h33

Os números da violência em Joinville, mostrados pela reportagem do jornal "A Notícia" na edição de fim de semana, reforçam a sensação de insegurança de boa parte da população. O levantamento feito entre janeiro e novembro de 2016 indicou nada menos que 6.977 furtos (quando algo é levado algo da vítima sem o contato direto com o bandido). Isso dá uma média de 21 ocorrências do tipo por dia. O bairro América, próximo à área central, com 604 registros, lidera as estatísticas de furto.



Em relação ao número de roubos, que é quando há o contato da vítima com o bandido, o crescimento de ocorrências foi superior a 12%, passando de 2.010 registros de janeiro a novembro de 2015 para 2.268 no mesmo período de 2016. Significa que, no ano que passou, houve em média quase sete roubos por dia. Já o roubo de veículos teve impressionantes 562 casos entre janeiro e novembro do ano passado. Em 2015, no mesmo período, foram 466. Nestes dois tipos de crime, os bairros Costa e Silva, na zona Norte, e Aventureiro, na zona Leste da cidade, lideram o ranking de ocorrências.



E o número de homicídios? A reportagem mostrou que eles continuam em alta, com uma média superior a dez assassinatos por mês. É muita coisa. Joinville fechou o ano com 127 homicídios, um a mais do que em 2016.



Na avaliação da cúpula da Segurança Pública, os índices recuaram e mais de cem lideranças de facções criminosas foram presas. Só que a população continua com a sensação de insegurança a sua margem. Iniciamos 2017 em ritmo acelerado nesse quesito. Foram cinco mortes violentas em Joinville em apenas sete dias. Algo precisa ser feito para não chegarmos em dezembro com novos recordes.



25 anos



Balneário Barra do Sul, destino muito procurado pelos veranistas da região Norte, está de aniversário nesta segunda-feira. A cidade comemora 25 anos de emancipação de Araquari. A programação inclui shows e uma Marcha para Jesus.



Reforma administrativa em São Chico



A Prefeitura de São Francisco do Sul pretende transformar as 24 atuais secretarias em 12. A estimativa de redução de custos com a mudança é superior a R$ 3 milhões por ano. Pela proposta apresentada pelo prefeito Renato Gama Lobo (PSD), as secretarias de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Obras não sofrem alteração. Entretanto, a pasta de Esporte, Turismo, Pesca, Porto e Agricultura vira gerência e passa a integrar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. A Secretaria de Administração e Finanças vai absorver a gestão de RH e processos administrativos. O projeto deve ser protocolado no Legislativo nesta semana.



Comissões



Os vereadores de São Francisco se reúnem em sessão ordinária nesta terça-feira para votar as composições das presidências das comissões temáticas permanentes.



