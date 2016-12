Três obras seguem inacabadas na região Norte de Santa Catarina

Atrasos 25/12/2016 | 19h02

Se os motoristas tiverem paciência, não abusarem da velocidade e nem das ultrapassagens, os 12 quilômetros da rodovia Rio do Morro, entre a zona Sul de Joinville e a BR-280, em Araquari, podem ser uma alternativa para ir para a praia e escapar de parte dos longos congestionamentos que se formam entre Joinville e Araquari durante o verão. É claro que se as obras de pavimentação da rodovia estivessem prontas, esta seria uma opção muito melhor.



Dos 12 quilômetros de extensão da estrada - desde o fim da rua Monsenhor Gercino, no bairro Paranaguamirim, até a saída para a BR-280, próximo da entrada da Estrada da Corveta - cerca de nove estão praticamente asfaltados. Os dois trechos que não têm obras estão localizados na passagem dos trilhos e nos últimos dois quilômetros perto da rodovia federal.



É no primeiro trecho que mora Luiz Carlos Berkenbrock. Há dez anos, ele se instalou bem na frente a um dos três cruzamentos da rodovia com os trilhos. Nos últimos dois anos, viver sem sossego por causa do movimento de veículos, mas principalmente por causa das obras inacabadas.



O projeto original do traçado da rodovia prevê um viaduto que passa sobre os trilhos, mas os trabalhos pararam ano passado, depois que a empreiteira chegou a um acordo com o Deinfra e abandonou as obras.



— O movimento aumentou muito, principalmente de caminhões. Mas pior é ver a obra inacabada. Se já estivesse pronta não haveria tantos problemas — diz Berkenbrock diante de um dos três cruzamentos.



O contrato de pavimentação da Estrada Rio do Morro entre a zona Sul de Joinville e Araquari foi encerrado de forma amigável entre o governo do Estado e a empreiteira.



Segundo o diretor do Deinfra em Joinville, Ademir Machado, será preciso fazer uma nova licitação para a conclusão das obras. Não há uma previsão, mas a expectativa do departamento é que isso possa ser feito ainda no primeiro semestre de 2017.



— Ainda faltam 20% da pavimentação da Estrada Rio do Morro. Mas como a empresa desistiu, vai ter de ser feita uma nova licitação. Nossa previsão é fazer no começo do ano que vem - diz Machado. Segundo ele, a previsão inicial de recursos para toda a obra - de R$ 21 milhões — continua mantida.



Os primeiros três quilômetros, entre a zona Sul de Joinville e a indústria Ciser, estão praticamente concluídos. O asfalto, a sinalização, as calçadas e a iluminação tornam a estrada segura. A partir da Ciser há asfalto, mas a sinalização é precária e não há espaço para pedestres e ciclistas, que dividem o asfalto com os outros veículos. Mesmo assim, o asfalto está pronto e dá boas condições de trânsito. No final da rodovia, onde ainda não há asfalto, a estrada de chão também está em boas condições, mas é preciso redobrar a atenção ao atravessar a rodovia para entrar em direção às praias.





Luiz Carlos Berkenbrock mora bem na frente a um dos três cruzamentos da rodovia Rio do Morro com os trilhos. Foto: Salmo Duarte





Outras duas obras



Além da Estrada Rio do Morro, outras duas obras devem ser bastante lembradas durante o ano de 2017: o contorno viário de Garuva e a Estrada do Itapocu, ambas paradas. Os dois trechos, se estivessem prontos, também facilitariam muito a vida de moradores e veranistas.



Sobre a Estrada do Itapocu, o diretor regional do Deinfra, a obra entre Balneário Barra do Sul e a BR-101, passando pela praia de Salinas e a Barra do Itapocu, está sem expectativa de retomada.



— A obra está parada e a retomada está condicionada à liberação de recursos. Por enquanto não há previsão — diz Machado.



As obras de pavimentação da SC-417, que cria um novo acesso a Itapoá e ao porto, tirando o trânsito pesado da área urbana de Garuva, também deve ser acelerada só no ano que vem. A dificuldade em desapropriar dois imóveis paralisou os trabalhos, que deveriam ser retomados no fim deste ano, mas devem ficar para o ano que vem. A previsão é de concluí-la em abril de 2017.



SITUAÇÃO DAS OBRAS

Estrada do Rio do Morro

Situação atual: dos 12 km da rodovia, 9 km já estão prontos. Mas faltam obras como viadutos.

Quando será concluída: Sem previsão. É necessária nova licitação das obras, que deve ocorrer até junho de 2017



Estada do Itapocu

Situação atual: a obra está parada.

Quando será concluída: não há previsão.



Contorno de Garuva

Situação atual: Questões judiciais paralisaram as obras, previstas para serem retomadas ainda em 2016 - o que não ocorreu.

Quando será concluída: Previsão é terminar os trabalhos até o mês de abril.