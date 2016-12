Saavedra: Site da Prefeitura de Joinville tem link para sugestões do novo estacionamento rotativo

Portal 26/12/2016 | 07h31 Atualizada em

Na capa do site da Prefeitura de Joinville, tem link de um formulário para quem quiser dar sugestões ao novo modelo de estacionamento rotativo da cidade. As ideias serão aceitas até o próximo dia 31. Suspenso há mais de três, o serviço deverá ser implantado novamente em algum momento de 2017.



Governo do Estado

Ao informar sobre a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o governo do Estado adiantou que multas aplicadas em rodovias estaduais e municipais também poderão vir a ser pagas por meio de aplicativo. Mas ainda não há data. Hoje, apenas infrações registradas em rodovias federais podem ser quitadas pelo SNE.

O sistema eletrônico permite desconto de 40% no pagamento das multas de trânsito porque elimina o papel e as despesas postais. Em Joinville, o Detrans gastou neste ano R$ 2,7 milhões com envio de documentos pelos Correios, a maioria referente às notificações de multas.



Reforma na cobertura

Pelo menos o teto da escola Monsenhor Scarzello, no Itaum, está sendo recuperado. Depois de interdição, o colégio estadual encerrou as últimas turmas em 2011 e, no ano passado, o prédio foi repassado ao município. Não está definido como a estrutura será utilizada depois da reforma.

Contornos

A versão final do orçamento da União para o ano que vem manteve fora as obras dos contornos ferroviários de Joinville e de São Francisco do Sul. Neste momento, os dois projetos estão sendo revistos. Mas sem previsão orçamentária para 2017, o retorno das construções paradas desde 2011 ficaram para 2018.

Sem US$ 1 bi

Depois de dez anos consecutivos, as empresas de Joinville não devem atingir em 2016 a marca de US$ 1 bilhão anual em exportações. Como o acumulado do ano está em U$ 873 milhões até novembro, dezembro teria de ser um mês de vendas espetaculares para a conquista do patamar bilionário.

Em queda

Após chegar a US$ 1,7 bilhão em vendas, as exportações de Joinville vem caindo desde 2011. A queda no mercado externo e o aumento das importações fazem com que a balança comercial de Joinville feche o ano com déficit desde 2012_ o que também vai se repetir em 2016.

Homenagem do Judiciário

O prédio ocupado pela Justiça na Beira-rio, de utilização no passado pela Justiça Federal, ganhou o nome de Fórum Desembargador Solon d'Eça Neves. Falecido em 2012, o então presidente do TRE teve passagem por Joinville durante sua carreira como juiz.

Uma grande diferença

A extinção das fundações estaduais no Rio Grande do Sul, assim como a reforma pretendida em Joinville, tem como principal objetivo o enxugamento da máquina. Mas há uma diferença brutal: nas fundações gaúchas, a maioria dos contratados foi por meio da CLT, portanto, podem ser demitidos.

Só nos comissionados

Em Joinville, os 473 servidores espalhados pelas seis fundações são efetivos, com estabilidade e, portanto, não podem ser exonerados. No máximo, transferidos. No caso dos 105 comissionados, aí sim, é possível eliminar cargos com a reforma. A tesourada será parcial. A Fundação Cultural tem 34% dos postos de confiança das fundações.

Solidariedade na lista

O fato de os dois vereadores eleitos do partido não terem sido convidados para o encontro da base aliada na quarta passada não significa que o Solidariedade não apoiará a chapa de Fernando Krelling (PMDB) na disputa pela mesa da Câmara. Udo teve conversa com o presidente Lademir Schatzmann

Só sem PSB e Odir

Logo em seguida, o prefeito avisou ao seu pessoal que Adilson Girardi e Tânia Larson estão juntos. Assim, chega a 14 o número de votos possíveis para Krelling. Há chance também do voto de Natanael Jordão (PSDB). Dessa forma, só não estariam entre os eleitores de Krelling os três vereadores do PSB (Ninfo König, Rodrigo Coelho e Wilson Paraíba) e Odir Nunes (PSDB).

Mais ações

Como a liminar de sexta vale apenas para os cinco motoristas do Uber autores da peça, a decisão deve provocar mais ações para evitar que outros condutores do aplicativo sofram penalidades aplicadas pela fiscalização. Nesse momento o pessoal do Uber está sendo notificado, com ameaça de multa pela Prefeitura.

Mais adiante, se a nova lei do transporte clandestino for sancionado, há previsão de apreensão dos veículos, além da multa bem mais elevada. Hoje, não há possibilidade de apreensão, apenas retenção, com o passageiro sendo obrigado a descer e o veículo liberado. A liminar concedida aos motoristas do Uber é baseada em lei federal sobre mobilidade.

"E adianta?"

A história de Udo vir a concorrer a governador lembra a disputa de 2010, quando chegou a ser cotado para ocupar a vice de Ideli. O empresário sempre negou a possibilidade até que em dado momento se irritou e passou a dizer: "E vai adiantar dizer que não sou candidato?". O vice de Ideli foi outro empresário.

Distância

Até agora, Udo nunca falou na disputa de 2018 como possível candidato, nem de raspão. Mas há, é claro, aliados assanhados e lideranças o colocando em lista de prováveis nomes, condição até natural se tratando do prefeito reeleito pelo PMDB no maior colégio eleitoral do Estado. Mas o prefeito até agora nunca deu corda.