Saavedra: Quanto custa a estrutura de cada vereador eleito em Joinville

Cada um dos novos vereadores de Joinville terá direito a nomear um chefe de gabinete, com salário de R$ 7 mil, brutos. Também podem ser escolhidos mais dois assessores de apoio técnico (salário de R$ 4,3 mil) e três de apoio operacional (R$ 3 mil). Nessas três funções, são 133 comissionados. Há também os cargos de administração. O diretor-geral tem salário de R$ 11 mil e os demais seis diretores recebem R$ 9,6 mil, cada. Os nove assessores especiais e os dois chefes têm remuneração mensal de R$ 7 mil. Outros cinco assessores previstos no organograma recebem R$ 4,1 mil.



Essa estrutura foi definida após acordo celebrado em 2012 com o Ministério Público, com redução gradativa da diferença entre o número de comissionados e servidores. Naquele momento, cada vereador podia contar com até 13 assessores. Quando a atual legislatura começou, em 2013, já eram nove. Agora, são sete por gabinete. Uma novidade foi a exigência de ensino superior para três deles – os demais precisam contar com ensino médio, pelo menos. Se a escolaridade mínima não tivesse sido aceita, seriam cinco assessores por gabinete.