Prefeitura de Joinville define novos secretários

Executivo 22/12/2016 | 12h11 Atualizada em

O prefeito de Joinville, Udo Döhler, definiu nesta quinta-feira os nomes dos secretários que irão iniciar o mandato 2017/2020. Também foram confirmados os responsáveis pelas fundações e autarquias. Os nomes dos secretários das oito Subprefeituras Regionais serão anunciados no começo de 2017. O prefeito mantém a maioria dos secretários da atual gestão e destaca o perfil técnico na composição da equipe. Confira:





Prefeito - Udo Döhler

Nascido em Joinville, em 28 de outubro de 1942, Udo é um empresário do ramo têxtil. Em sua trajetória, participou de grandes lutas e conquistas da cidade.

Udo se dedica voluntariamente, há mais de quatro décadas, ao Hospital Dona Helena. Também foi Cônsul Honorário da Alemanha em Joinville e presidiu, por cinco mandatos, a Associação Empresarial de Joinville (ACIJ). Durante vários anos, esteve à frente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Foi, ainda, integrante do Conselho de Política Industrial da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), conselheiro master da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diretor da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT). Udo Döhler foi reeleito para o mandato de 2017 a 2020, com uma votação de 171.217 votos válido, representando 55% da votação.







Vice-prefeito - Nelson Coelho

Natural de Florianópolis, teve a carreira profissional moldada na Polícia Militar de Santa Catarina. Piloto de formação, em 2007 assumiu o comando do Grupo de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer) em Joinville. Também foi comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Joinville.







Procuradoria-Geral do Município - Eduardo Buzzi

Natural de Balneário Camboriú, residente em Joinville há 37 anos. Tem formação em Direito com especialização em Gestão Pública.

Procurador concursado da Prefeitura desde junho de 2006, Buzzi já ocupava o cargo de procurador-executivo, antes de assumir como Procurador-Geral do Município de Joinville.

Secretaria da Fazenda – Flávio Martins Alves

Servidor de carreira, tem experiência de 12 anos de atuação no Poder Executivo Municipal. Na Fazenda, ocupou os cargos de diretor executivo e secretário. Também foi gerente de Apoio às Subprefeituras na Secretaria de Administração e Planejamento – SAP. É formado em Administração de Empresas pela Universidade da Região de Joinville (Univille), pós-graduado em Gestão Financeira pela Faculdade Cenecista de Joinville (FCJ) e tem MBA em Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).







Secretaria da Saúde – Francieli Cristini Schultz

Natural de Lages, é formada em Direito pela Univali e possui especialização em Direito Administrativo e Tributário.Antes de ocupar o cargo na Secretaria da Saúde, atuava como procuradora-executiva da Prefeitura de Joinville. A nomeação à Secretaria da Saúde ocorreu em julho de 2015.

Secretaria de Administração e Planejamento – Miguel Angelo Bertolini

É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), especialista em Gestão pela Fundação Dom Cabral e possui MBA em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. Foi consultor de Planejamento da Secretaria Estadual de Comunicação, no governo Luiz Henrique da Silveira, e consultor geral do gabinete do governador Raimundo Colombo.





Secretaria de Assistência Social – Vagner Ferreira de Oliveira

Advogado na área jurídica e política, é presidente do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Joinville e secretário do partido em nível estadual.

Secretaria de Comunicação – Marco Aurélio Braga Rodrigues

Jornalista com pós-graduação em Segurança Pública e Cidadania, foi repórter dos jornais A Notícia e Notícias do Dia. Foi finalista do prêmio Esso de Jornalismo em 2007, principal premiação jornalística do país. Também foi finalista do prêmio Unimed e Prêmio da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi professor universitário do curso de jornalismo do Bom Jesus/Ielusc, além de coordenador de jornalismo da Rádio Mais FM (Nativa FM). Trabalhou na RBS TV e foi coordenador da assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde - SES.





Secretaria de Educação – Roque Mattei

Formado em Matemática, em Engenharia Civil, especialista em Gestão Empresarial e mestre em Educação e Cultura, foi diretor do Colégio Tupy, do Instituto Superior Tupy e da Escola Internacional da Sociesc. Além disso, foi membro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, presidente do Instituto Joinville e fundador do Sindicato dos Professores (Sinpronorte). Na gestão pública municipal, foi Secretário da Educação de Joinville (2013/2016)



Secretaria de Gestão de Pessoas – Rosane Bonessi

É professora universitária e atua com consultoria e treinamento empresarial. É formada em Administração de Empresas pela Univille, pós-graduada em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e possui mestrado em Educação pela Univali. É professora de pós-graduação na Univille e na Faculdade Cenecista de Joinville (FCJ). Também é professora e coordenadora do curso de Gestão Estratégica de Pessoas da Católica de Santa Catarina, nas unidades Joinville e Jaraguá do Sul.





Secretaria de Governo – Afonso Carlos Fraiz

Servidor Público da Prefeitura desde 1979 e Oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Na CELESC, foi assessor, chefe da Agência Regional de Joinville e Chefe de Gabinete da Presidência. Foi Diretor de Cultura da extinta Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Joinville e Diretor Executivo e Presidente da Fundação Cultural de Joinville. Ex-Presidente das extintas Companhia de Urbanização de Joinville (CONURB) e Fundação Municipal de Vigilância. Coordenador da Defesa Civil quando da situação de calamidade pública provocada pelas enchentes de 1996. Foi Presidente do IPREVILLE de 1997 a 2000. Chefe de Gabinete de 1980 a 1986 e em 2001 e 2002. Na atual gestão, foi Diretor Executivo e Chefe de Gabinete, exercendo atualmente o cargo de Secretário de Governo.



Secretaria de Habitação – Romeu de Oliveira

Publicitário com especialidade em marketing e atualmente cursando MBA em Administração Pública. Já atuou como assessor parlamentar e gerente de recursos humanos na Câmara de Vereadores.



Secretaria de Infraestrutura Urbana – Romualdo Theophanes de França Junior

É engenheiro Civil e mestre em Infraestrutura e Gerência Viária pela UFSC. Também é Engenheiro de Segurança do Trabalho. Já atuou como secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, secretário de Estado de Infraestrutura e presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura. No Município, foi diretor-presidente da extinta Conurb, chefe da Divisão de Obras, chefe do Serviço de Plantas e Projetos e secretário Adjunto de Serviços Urbanos. Também tem o título internacional de doutor em Administração. Atualmente, acumula o cargo de secretário na Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA e na Secretaria do Meio Ambiente - SEMA.

Secretaria de Integração e Desenvolvimento Econômico – Danilo Conti

Natural de Joinville, é formado em Desenvolvimento de Sistemas de Internet. Foi presidente do Núcleo Jovem da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ). Na carreira profissional, montou uma agência de marketing e tecnologia. Conti também é diretor de Tecnologia do Conselho Estadual de Jovem Empreendedor. Assumiu o cargo de secretário em junho de 2015.

Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública – César Roberto Nedochetko

Servidor de carreira da Polícia Militar de Santa Catarina, atuou como comandante da Companhia de Polícia Militar de Caçador (1998 a 2003), sub comandante do 2º BPM de Chapecó (2003 a 2005), comandante do 14º BPM de Jaraguá do Sul (2006 a 2008) e chefe do Estado Maior da 5ª RPM de Joinville (2008 a 2013). É natural de Porto União (SC).

Secretaria do Meio Ambiente – Jonas de Medeiros

Natural de Jaraguá do Sul, tem 36 anos. É mestre e Educação na área de Políticas Públicas, com foco em Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e especialista em Comunicação Integrada de Marketing. É bacharel em Sistema de Informação e professor universitário. Também atuou como consultor na área de projetos em startup empresarial, métodos de processos, sustentabilidade e meio ambiente.



FUNDAÇÕES









Fundação Cultural de Joinville – Raulino Esbiteskoski

Vice-presidente financeiro-administrativo da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL). Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região. Foi presidente da CDL de Joinville por dois mandatos e vice-presidente da ACIJ por três. É conselheiro dos ex-presidentes da CDL e ex-presidente do Convention & Visitors Bureau de Joinville. Foi gerente geral das Lojas Alfred, de 1982 a 1991. É sócio proprietário da Ravelli Moda Masculina.

Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville – Danilo Conti

Natural de Joinville, é formado em Desenvolvimento de Sistemas de Internet. Foi presidente do Núcleo Jovem da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ). Na carreira profissional, montou uma agência de marketing e tecnologia. Conti também é diretor de Tecnologia do Conselho Estadual de Jovem Empreendedor. Assumiu o cargo de secretário em junho de 2015.

Fundação Municipal Albano Schmidt – Roque Mattei

Formado em Matemática, em Engenharia Civil, especialista em Gestão Empresarial e mestre em Educação e Cultura, foi diretor do Colégio Tupy, do Instituto Superior Tupy e da Escola Internacional da Sociesc. Além disso, foi membro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, presidente do Instituto Joinville e fundador do Sindicato dos Professores (SINPRONORTE). Na gestão pública municipal, foi Secretário da Educação de Joinville (2013/2016)

Fundação Municipal de Desenvolvimento Rural 25 de Julho – Valério Schiochet

É Economista formado pela Univille e técnico agropecuário formado pela Escola Técnica de Araquari. Foi secretário da antiga Secretaria Regional do Nova Brasília (hoje Subprefeitura da Região Oeste). É agricultor e empresário. Foi presidente do Conselho de Segurança (Conseg) e integrante do Conselho de Desenvolvimento do bairro Vila Nova.

Fundação Turística - Raulino Esbiteskoski

Vice-presidente financeiro-administrativo da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL). Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região. Foi presidente da CDL de Joinville por dois mandatos e vice-presidente da ACIJ por três. É conselheiro dos ex-presidentes da CDL e ex-presidente do Convention & Visitors Bureau de Joinville. Foi gerente geral das Lojas Alfred, de 1982 a 1991. É sócio proprietário da Ravelli Moda Masculina.

Fundação de Esportes, Lazer e Eventos de Joinville – Douglas Strelow

Natural de Joinville, é bacharel em Educação Física. Tem 26 anos e foi atleta de natação, com participação nos Joguinhos e Jogos Abertos. Atuou na área de marketing esportivo e na gestão de carreiras. Participou do desenvolvimento de projetos sociais em Angola e na Colômbia, ambos voltados ao esporte. Também foi diretor da Associação dos Profissionais de Educação Física de Joinville e Região e presidiu o Núcleo de Jovens Empresários da ACIJ (2013/2014).



AUTARQUIAS



Departamento de Trânsito de Joinville – (Detrans) - César Roberto Nedochetko

Servidor de carreira da Polícia Militar de Santa Catarina, atuou como comandante da Companhia de Polícia Militar de Caçador (1998 a 2003), sub comandante do 2º BPM de Chapecó (2003 a 2005), comandante do 14º BPM de Jaraguá do Sul (2006 a 2008) e chefe do Estado Maior da 5ª RPM de Joinville (2008 a 2013). É natural de Porto União (SC).



Hospital Municipal São José – Paulo Manoel de Souza

É formado em Administração pela Univille, pós-graduado em Política e Estratégica e pós-graduando em Gestão Pública. Também é militar da reserva do Exército, onde compôs o quadro de saúde (enfermeiro pela Escola de Saúde do Exército). Antes de ocupar a vaga no Hospital Municipal São José, foi diretor-executivo da Secretaria da Saúde, de 2014 a julho de 2015.



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville – Marcia Helena Valério Alacon

É assistente social com especialização em Metodologia do Serviço Social. Servidora pública municipal efetiva há 27 anos, tendo atuado nas áreas de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário, Gestão de Pessoas e Previdência Social. É presidente da Fundação Ulysses Guimarães.



EMPRESA

Companhia Águas de Joinville – CAJ - Jalmei José Duarte

É Economista formado pela Univille, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trabalhou na Volvo por mais de 7 anos. Também trabalhou na Renault e na Dicave-Volvo. Foi presidente do Núcleo de Jovens Empresários da ACIJ, na gestão 2011-2012. Foi diretor do Movimento Catarinense para Excelência, na gestão 2012-2014. Iniciou no setor público como secretário de Integração e Desenvolvimento Econômico, em 2013. Participou da criação do Prêmio de Inovação de Joinville. Assumiu a presidência da Companhia Águas de Joinville em junho de 2015.