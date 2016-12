Poucas mudanças nas definições das Subprefeituras em Joinville

Portal 27/12/2016 | 07h01 Atualizada em

Ainda não houve divulgação oficial, mas os ocupantes das subprefeituras de Joinville estão definidos na maioria dos casos. Maria José Fettback, a Zeca, fica na Centro-Norte, agora em indicação de Richard Harrison (PMDB). Vilderson Laureano, ligado a Cláudio Aragão (PMDB), e Rogério Atanázio, escolha de Rodrigo Fachini (PMDB), ficam nas subs Sudeste e Sul.



O subprefeito do Leste (Comasa) será apontado por José Henkel, o Pelé, vereador eleito pelo PR. Na sub Oeste, o subprefeito será João Tadeu Moreira, indicado por Adilson Girardi, eleito pelo Solidariedade. Osmar Vicente, primeiro suplente do PSC, volta para a pasta Sudoeste e o hoje titular, Ariel Gonçalves, deverá trabalhar com Jaime Evaristo (PSC) na Câmara. Em outro provável retorno, Sidney Sabel (sem partido) retoma o comando em Pirabeiraba.





No Subprefeitura Leste (Aventureiro), Valdemir Schulze vai ficar. Ele é indicado de Mauricinho Soares, o primeiro suplente do PMDB que deverá assumir na Câmara com a volta do titular Roque Mattei para a Secretaria da Educação. Ou seja, assim como no caso das secretarias centrais, as subprefeituras também não vão passar por dança das cadeiras significativa.



Sem partido

Se Nilson Gonçalves retornar à Assembleia caso deputados tucanos titulares aceitem cargos no governo Colombo, talvez ele venha a se definir por um partido. Ele deixou o PR no mês passado. Mas, por enquanto, Nilson está sem partido. E ainda não tem nenhuma definição se vai assumir ou não.

Distância

“Só tenho acompanhado pela imprensa, não fui comunicado de nada”, diz Nilson, garantindo que pretende ficar sem partido por enquanto. Se Leonel Pavan e Vicente Caropreso vierem a aceitar os convites, a posse nas secretarias será somente na segunda semana de janeiro.

Opção à 280

O prefeito eleito de Araquari, Clenilton Pereira (PSDB), está pensando em utilizar o traçado usado pelas linhas de transmissão de alta tensão para criar um caminho alternativo à BR-280. A nova via entre o Itinga e o acesso a Barra do Sul seria usado principalmente por motoristas de Araquari.



Para as bicicletas

Um canteiro ao lado do terminal de ônibus do Boa Vista, em frente à Tupy, vai ganhar espaços para bicicletas. A obra está sendo bancada com repasses do PAC e faz parte do pacote de investimentos em vias por onde passam os ônibus.

Fila

Mais três motoristas do Uber estão tentando na Justiça evitar ser alvo de fiscalização da Prefeitura de Joinville. Na sexta, liminar deu essa garantia a outros cinco condutores, proibindo “medidas repressivas” e multas. Essa decisão, baseada em lei federal, só vale para quem entrou com a ação judicial, não se estende aos demais motoristas do aplicativo.

Sondagem

A base aliada queria o PSB já na formação da mesa diretora. Autorizado por Udo, Cláudio Aragão convidou Ninfo König para ser vice-presidente. Mas como naquele momento Patrício Destro estimulava a candidatura de Rodrigo Coelho, Ninfo não respondeu. O PMDB teve de buscar alternativas.

Com o PR

A saída foi procurar o PR de Maurício Peixer e de Pelé. Uma vez fechado o acordo com o partido, a base chegou aos seguros 12 votos e o PSB deixou de ser prioridade. Agora, Ninfo anda procurando entrar na base, no que será aceito.

Showroom do espaço sobrando

Com as vias centrais permanentemente lotadas de veículos durante boa parte do dia, chega até a ser irônico aquele trecho da avenida Albano Schulz (Beira-rio) usado praticamente só por ônibus no sentido Centro-bairro. Aquele ponto passou a ficar quase sempre sem movimento por causa das alterações viárias iniciadas com o corredor em frente ao Mercado Público.

Em queda

Pelo terceiro ano consecutivo, caiu em Joinville a arrecadação do ITBI, o imposto pago no momento de negociação de imóveis. Em 2016, o tributo rendeu R$ 34,8 milhões aos cofres da Prefeitura, R$ 4,1 milhões a menos na comparação com o ano passado.

A receita do ITBI é um dos termômetros do mercado imobiliário. Já no mercado de trabalho, a construção civil fechou quase 800 vagas nos últimos 12 meses em Joinville.



Quanto ganham

Hoje, o salário dos secretários municipais de Joinville está em R$ 10,5 mil (no governo do Estado, secretário ganha R$ 10 mil). O mesmo montante é pago aos presidentes de fundações. Os diretores executivos, na maioria dos casos, recebem R$ 6,6 mil. Ainda na faixa acima dos R$ 5 mil, há os coordenadores 1, com R$ 5,1 mil. Os demais comissionados ganham abaixo disso.

Metade é de efetivos

A Prefeitura de Joinville tem hoje 483 pessoas ocupando cargos de confiança. Desse pessoal, praticamente a metade (243) são comissionados puros, isto é, não têm nenhum outro vínculo com o município. Os demais são também servidores efetivos. O organograma prevê 505 vagas para os postos de confiança.

Nem tanto

Ainda faltam os dados de dezembro, mas o movimento na Justiça do Trabalho deve fechar o ano em Joinville com desempenho semelhante ao do ano passado. Até o final de novembro, foram 8,2 mil novas ações. No ano passado, incluindo dezembro, foram 8,8 mil. No início de 2016, houve número surpreendente de novos processos, mas depois o movimento caiu.

Há tempos

Já se vão três anos da aprovação pela Câmara de Joinville de lei sobre o aluguel de bicicletas, com autorização para contratação de empresa para explorar o serviço. Até os locais da estações foram mapeados. A concorrência jamais chegou a ser lançada. A proposta já vinha do governo anterior.



Há previsão

O Plano de Mobilidade aborda a instalação de sistema de compartilhamento de bicicletas, com previsão de instalação de 30 pontos no segundo semestre de 2016. A meta é bancar parte do serviço com patrocínio, com os usuários pagando uma fração do custo. Também não saiu do papel, nem há previsão.

Transição

Atual presidente da Fundação Cultural de Joinville, Guilherme Gassenferth vai ocupar uma gerência no momento de transição para a criação da Secretaria de Cultura e Turismo.



Mesmo papel

Mais ou menos o que fará Vladimir Constante na absorção do Ippuj pela Secretaria de Desenvolvimento.



Mais adiante

A reforma administrativa, com extinção das fundações, será apresentada apenas em fevereiro,quando a Câmara retomará as sessões. Não está definido ainda o tamanho do corte nos cargos comissionados. Mas há promessa de tesourada.