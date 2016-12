Morre adolescente que sofreu afogamento em São Francisco do Sul

Fatalidade 26/12/2016 | 19h25

Morreu na tarde desta segunda-feira o adolescente que se afogou no dia de Natal na praia de Ubatuba, em São Francisco do Sul. Lucas dos Santos Ribeiro tinha 16 anos e havia entrado no mar durante a madrugada. Ele caiu em um buraco e foi arrastado por uma corrente de retorno, e os bombeiros chegaram a resgatá-lo com vida. .



O garoto foi levado para uma unidade de pronto-atendimento em São Francisco do Sul e, de manhã, transferido para a UTI do Hospital Infantil de Joinville. O estado dele era grave e respirava com a ajuda de aparelhos. Por volta das 17 horas desta segunda-feira, ele sofreu morte encefálica.



Também na madrugada no dia de Natal, um jovem de 18 anos morreu afogado na Prainha, em São Francisco do Sul. Ele estava com amigos quando, por volta da 1h da madrugada, entrou no mar próximo ao costão e caiu numa corrente de retorno. Os bombeiros foram acionados ainda na madrugada e retomaram as buscas pela manhã. O corpo foi encontrado por volta das 9 horas.

Em Santa Catarina, os bombeiros já contabilizam 23 afogamentos apenas nesta temporada. Em seis casos, as vítimas foram encontradas sem vida. No verão passado, foram 241 afogamentos. Destes, 37 pessoas morreram no mar ou na água doce.