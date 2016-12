Menina de três anos morre após afogamento em piscina em Jaraguá

Fatalidade 26/12/2016 | 21h59

Uma menina de 3 anos morreu após se afogar em uma piscina na rua Waldemar Rau, no bairro Rau, em Jaraguá do Sul. O acidente ocorreu por volta das 18h20 de domingo, 25 de dezembro, na piscina de um vizinho de familiares.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul chegaram a fazer a reanimação e a menina foi levada pelo Samu, mas morreu no hospital às 8 horas desta segunda-feira. A família da criança é de Rio Negro, no Paraná, onde ela será velada nesta terça-feira.