Garoto de sete anos é atingido por galho à beira de rio e sofre afogamento em Schroeder

Acidente 26/12/2016 | 22h12

Um menino de sete anos brincava à beira do rio São José, em, Norte de SC, na tarde de segunda-feira, quando um galho de árvore de grande porte quebrou e atingiu a cabeça da criança. O acidente ocorreu por volta das 15h38 e, em alguns minutos, os Bombeiros Voluntários chegaram ao local para atender a ocorrência.Inicialmente, os outros banhistas acreditaram que tratava-se apenas de um afogamento, já que, com o impacto, ele havia caído na água. Os bombeiros perceberam que o garoto havia sofrido traumatismo craniano encefálico grave e acionaram o Samu, que assumiu o atendimento no caminho para o Hospital Jaraguá. Ainda não há informações sobre o estado do garoto após a entrada no hospital.