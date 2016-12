Fim de ano 25/12/2016 | 20h01

Feriado de Natal é de calor intenso e baixo movimento na praia de Barra Velha

Poucos turistas aproveitaram a praia no início da tarde e comerciantes tem expectativas baixas de vendas

Depois de uma ressaca no fim de outubro, postos de salva-vidas e estrutura da praia passaram por manutenção Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

Nem a folga em dia ensolarado conseguiu levar muitos banhistas para a praia em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde de Natal. Na Praia Central, havia espaço de sobra na areia e pouco interesse aparente em qualquer outra atividade além de tomar banho de mar e garantir o bronzeado. Para os comerciantes, o movimento começa abaixo do comum no primeiro fim de semana oficial da temporada de verão, e a expectativa é pessimista para o próximo mês.



A família de Marilene Gomes estava entre os turistas que aproveitaram o fim de semana especial para reunir os amigos na praia. Com as três filhas, ela alugou uma casa em Barra Velha por alguns dias e passou o Natal de um jeito mais praiano que o tradicional: fazendo churrasco.



– Essa foi a primeira praia que elas frequentaram, quando eram crianças. Então, é bem simbólico comemorar o Natal aqui neste ano – contou ela.



No domingo, não havia hora para limitar a diversão. As ondas deram trégua e garantiram um mar tranquilo para os banhistas, ainda que a maré tivesse criado uma espécie de muro de contenção na areia.



– Chegamos às 10 horas e vamos ficar até a fome começar a bater – afirmou uma das filhas, Edemara.



Enquanto elas aproveitavam a folga de fim de ano, os comerciantes da faixa de areia aguardavam sem muito retorno dos consumidores. Ainda que a temporada tenha apenas começado, Jaqueline Machado Moita e Lilo Maia, que têm um carrinho de drinques, percebem com certo desanimo a falta de movimento. Nestes primeiros dias, o lucro não chegou nem na metade do valor diário nos outros anos.



– Ontem e hoje (sábado e domingo), o movimento foi bem fraco. Acho que, além da crise e do medo de gastar, é porque a praia está bem destruída – avalia Jaqueline.



Ela se refere aos estragos da ressaca que ocorreu no fim de outubro e atingiu a cidade. A Praia Central passou por manutenção e o posto salva-vidas que havia caído com o vendaval foi reconstruído, mas Jaqueline acredita que parte dos turistas ainda tem a impressão de que o local está sem estrutura para banho.



Ulysses Morita, que oferece aulas de surfe na Praia Central, também não tem esperanças de que o movimento supere o do ano passado. Até agora, a procura foi baixa no estande, que também tem locação de equipamento para stand up padle.



– Pelo movimento nas ruas e as compras nas lojas, já começamos a temporada sabendo que ela será mais difícil neste ano – lamenta.



As rodovias do Litoral Norte refletiram o baixo movimento nas praias neste fim de semana: o fluxo de veículos foi normal na BR-101 e um pouco mais intenso na BR-280. Não foram registrados acidentes graves na região entre sexta-feira e domingo.