29/12/2016 | 09h01

Um caminhão tombou no início da manhã desta quinta-feira na BR-376, no sentido Sul. O acidente ocorreu por volta das sete horas, no quilômetro 668, na cidade de Guaratuba (PR).



O local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é conhecido como Curva da Santa. O motorista Não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Apesar do ocorrido, o trânsito não está parado. Mas flui com lentidão no local.