Combate ao mosquito 17/01/2017 | 09h06

Joinville realiza mutirão contra o mosquito Aedes aegypti

Ação acontece a partir de quarta-feira, no bairro Boa Vista

O mutirão vai durar cerca de uma semana Foto: Luis Gustavo Fusinato / Prefeitura de Joinville

A Secretaria da Saúde de Joinville, através da Vigilância Ambiental, realiza nesta quarta-feira, no bairro Boa Vista, um grande mutirão de identificação e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A ação será realizada das 16 às 20 horas.



O mutirão vai durar cerca de uma semana. Os agentes irão vistoriar cerca de duas mil residências e orientar os moradores sobre como fazer a limpeza para evitar a presença do mosquito.



Os técnico irão visitar também as casas que estiverem fechadas ou abandonadas. A ação vai contar com apoio da Guarda Municipal.



Nesta terça-feira, os agentes de saúde irão participar de capacitação a partir das 13h30 na sede da Vigilância Ambiental, na rua Aubé, 790, bairro Boa Vista.



Balanço

Neste início de ano, em Joinville, foram registrados 37 focos positivos do mosquito – 31 no bairro Boa Vista, um na zona industrial Tupy, três no Jardim Sofia, um na Dona Francisca e um no bairro Nova Brasília.



Em 2016, Joinville registrou 26 casos de pessoas infectadas com dengue. Desses, 24 foram contraídos fora de Joinville. No ano passado, o município teve 5 casos de pessoas com chikungunya e 1 caso dezika. Todos foram contraídos fora do município.



Sobre o mosquito

O Aedes Aegypti é um mosquito típico de regiões urbanas de clima tropical e subtropical (com presença de calor e chuvas). Não consegue viver em regiões frias. É de tamanho pequeno, possuindo, em média, 0,5 cm de comprimento.



A fêmea deposita seus ovos em locais com água parada (limpa ou pouco poluída). Por isso, é importante não deixar objetos com água parada dentro de casa ou no quintal. Sem este ambiente favorável, o Aedes aegypti não consegue se reproduzir.