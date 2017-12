Ônibus de Natal começam a circular em Joinville

Natal 04/12/2017 | 08h52 Atualizada em

A partir desta sexta-feira, 1º de dezembro o transporte coletivo de Joinville entra no clima de Natal. Dois ônibus plotados com motivos natalinos começaram a circular na cidade em diferentes linhas nos Terminais e Estações da Cidadania. Os ônibus têm decoração especial, músicas natalinas e a presença do Papai Noel para alegrar as pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano.

Para conferir as linhas e itinerários que terão a presença do Papai Noel as pessoas podem ligar para o SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente – das empresas, no número 0800 47 5001. A ligação é gratuita.