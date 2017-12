Incêndio de grandes proporções atinge galpão na zona Oeste de Joinville

Fogo 03/12/2017 | 12h36 Atualizada em

Cinco viaturas e 18 bombeiros trabalharam durante três horas para conter as chamas Foto: CBVJ / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de materiais recicláveis na zona Oeste de Joinville. Segundo os Bombeiros Voluntários, a guarnição atendeu a ocorrência na madrugada deste sábado. O depósito, que fica na estrada Dedo Grosso, bairro Vila Nova, ficou completamente destruído.

De acordo com o chefe voluntário da equipe, Daniel Bueno, os bombeiros conseguiram salvar os materiais depositados no pátio e impedir que as chamas se alastrassem.

— A ação rápida evitou danos maiores — disse.

Foto: CBVJ / Divulgação

A operação de combate durou três horas. Foram utilizados 25 mil litros de água, com o deslocamento de cinco viaturas e 18 bombeiros durante a ação.