Edgar Meister e Hans Dieter, em Joinville, não terão recape por processo de licitação da duplicação estar aberto

O acesso ao Distrito Industrial de Joinville pela BR-101 acabou entrando em um impasse. O governo do Estado abriu licitação para a duplicação, as propostas foram apresentadas há mais de três meses, mas a concorrência ainda não foi concluída. Enquanto isso, as rodovias Edgar Meister e Hans Dieter continuam com pavimento deteriorado, mas o recape não é feito, afinal, as vias estão perto de ser duplicadas...

