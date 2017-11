Voluntário dá aulas gratuitas para cerca de 60 crianças e adolescentes no Jardim Paraíso

AN no Jardim Paraíso 01/11/2017 | 06h50 Atualizada em

Preocupado com o futuro dos jovens do bairro, um morador resolveu oferecer aulas gratuitas de futsal no Jardim Paraíso. Desde 2014, Itacir Ribeiro, 35 anos, coordenada o Projeto Leões de Judá, que atende a cerca de 60 crianças e adolescentes com atividades esportivas. No início, o programa era voltado apenas para membros da Igreja Batista, que cede a quadra para o projeto, mas a procura foi tanta, que o projeto foi ampliado e agora atende a todos os garotos interessados.

Voluntariamente, Itacir dedica suas noites de sexta-feira para dar aulas de futsal para crianças que tenham pelo menos seis anos e adolescentes de até 15 anos. Os treinos incluem aulas de fundamentos do futsal. O projeto também tem um caráter religioso, já que o voluntário diz que fala “da importância de agir como Deus”. As aulas de futsal são gratuitas e o projeto se mantém com doações.

– É gratificante poder ajudar. A mudança de comportamento é visível. Muitos chegam rebeldes e acabam mudando, se respeitando. Muitos pais me procuram para falar sobre a mudança de comportamento dentro de casa – conta Itacir.

De acordo com o voluntário, um lanche também é oferecido pela igreja, tudo de forma gratuita. A maioria dos alunos é do bairro, embora esta não seja uma exigência para participar. A única obrigatoriedade para treinar é estar matriculado na escola e com frequência regular. No momento, os treinos são abertos apenas para meninos.

– Graças a Deus, tenho uma boa relação com os alunos. Eles têm uma consideração grande por mim. Eu trato eles como meus filhos – afirma Itacir, que tem uma construtora em Joinville.

Quem quiser contribuir com o projeto pode entrar em contato pelos telefones (47) 3017-1875 e 99694-3724.