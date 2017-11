Tiras de medição para diabéticos serão entregues a partir de segunda em Joinville

Saúde 02/11/2017 | 18h18 Atualizada em

Com elas, é possível verificar o nível de glicose no sangue e fazer o controle da doença

O problema da falta de tiras para medição de glicose pode começar a ter um alívio aos diabéticos em Joinville a partir de semana que vem. A Prefeitura informou que um lote de de 125 mil tiras chegou no dia 27 de outubro e que elas começarão a ser distribuídas regularmente aos pacientes na segunda-feira.

Na última quarta-feira, parte da entrega foi feita em alguns postos de saúde no período da tarde. Como os postos ficam fechados no feriadão, muitos diabéticos não tiveram tempo hábil para buscar o material.

O atraso na compra do material aconteceu, segundo o governo, porque a empresa fornecedora não pôde mais fazer a entrega devido a problemas na documentação. A homologação da contratação de uma nova empresa ocorreu no dia 17 de outubro. O contrato assinado é de R$ 1.564.000 e tem validade de 12 meses, com a previsão de compra de 300 mil unidades e distribuição de 120 fitas por usuário por mês. Outro lote de 125 mil tiras chegará na semana que vem, informou a Prefeitura.

Cristine Armani, uma das integrantes da Adijo, que tem um filho de 13 anos com diabetes, afirmou que a grande preocupação é com a continuidade do fornecimento das tiras. A reportagem do "AN" acompanhou Cristine na quarta-feira, às 14h30, quando ela foi verificar se as fitas haviam chegado na Unidade Básica de Saúde do bairro São Marcos. A resposta dos servidores foi negativa, mas Cristine voltou por volta das 16h30 e conseguiu retirar o material para o seu filho.

– Já faziam 60 dias que eu não pegava as fitas. Em tese, eles teriam que repor tudo que não me entregaram. É um direito meu – reclama Cristine.

Seu filho usa quatro fitas por dia, o que equivale a 120 por mês. De acordo com ela, uma caixa com 100 fitas custa R$ 187.