Rua "da Gruta" recebe pavimentação em Joinville

Infraestrutura 29/11/2017 | 16h49 Atualizada em

Nesta quarta-feira, foi iniciado o asfaltamento da rua Manoel Francisco de Oliveira, conhecida como rua da Gruta, no bairro Aventureiro, na zona Leste de Joinville. A via tem uma pequena capela com imagem de Nossa Senhora Aparecida e recebe muitos visitantes em celebrações da igreja católica. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Joinville.

O trecho beneficiado tem uma extensão de 506,04 metros (da rua Tuiuti até o final) e deve estar concluído até sexta-feira (1º). Na sequência, serão asfaltados trechos da rua Das Flores (da rua Nelson Brandão até a Manoel F. De Oliveira) e da rua Benedito Cardozo (da rua Nelson Brandão até a Manoel F. De Oliveira). O valor da obra é de R$ 210 mil, com recursos da Prefeitura.

Confira mais notícias de Joinville e região