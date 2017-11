Rima e crítica social na Batalha do Paraíso

AN no Jardim Paraíso 01/11/2017 | 06h20 Atualizada em

As batalhas costumam contar com 16 MCs, divididos em chaves. Quem não sabe rimar também pode participar do evento no bairro Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Em todo segundo domingo do mês, o Jardim Paraíso vira palco de uma batalha musical carregada de rimas e crítica social. Desde o ano passado, um grupo de moradores promove a Batalha do Paraíso, evento que reúne MCs que duelam de forma individual ou em dupla. A Batalha do Paraíso tem entrada gratuita e é realizada na rua Andrômeda. Os autores das melhores rimas são premiados.

Acreditando no rap como uma forma de protesto, moradores decidiram entrar na onda de batalhas que surgiam em Joinville e iniciar o evento no Jardim Paraíso. Embora o ritmo predominante seja o rap, o evento é aberto a diferentes culturas, explica Odineia da Silva da Veiga, 30 anos, uma das organizadoras do evento, que também conta com seu marido, Uderon Alves da Veiga, o DJ Mano, de 31 anos. Segundo Odineia, cerca de 200 pessoas participam de cada edição do evento.

Confira a página especial do projeto AN no seu bairro

– O Jardim Paraíso tem muitos MCs, mas estão no anonimato. O rap é uma forma de protesto, de contar o que a gente vive. Ainda existe muito preconceito com o nosso bairro. Estamos quebrando vários paradigmas com a batalha. É disso que Joinville precisa”, explica Odineia.

O casal tem dois filhos, um de oito e outro de 13 anos. A dupla já dá seus primeiros passos no rap. Os nomes artísticos dos dois são MC Zé e MC Rafa.

As batalhas costumam contar com 16 MCs, divididos em chaves. Quem não sabe rimar também pode participar do evento. Há espaço para poesia, dança e outros ritmos musicais. O evento reúne MCs de Joinville e da região. A programação do evento é divulgada na fanpage da Batalha do Paraíso.

Em todo segundo domingo do mês, o Jardim Paraíso se transforma no palco de uma batalha musical carregada de rimas e crítica social Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Na última edição do evento, no dia 15 de outubro, Fábio Roberto de Jesus, de 31 anos, também conhecido como MC Utópiko, participou da Batalha do Paraíso. Ele mora no bairro Adhemar Garcia, na zona Sul de Joinville, mas diz que “participa religiosamente” das batalhas no Jardim Paraíso. Fábio faz freestyle desde 2006 e é mestre de cerimônias em outras batalhas da cidade. Ele considera que o evento é uma alternativa capaz de “resgatar o sonho dos jovens que são estigmatizados”.

– A Batalha do Paraíso é essencial para a cena do rap local. Os moradores têm que abraçar os eventos que a comunidade mesmo proporciona para mostrar que o bairro está unido e mudar a visão que muitos têm do Jardim Paraíso. É um lugar de trabalhadores honestos. Sempre fui muito bem recebido – afirma Fábio, que diz que suas músicas tratam de temas críticos sobre o cotidiano da cidade. Ele é criador da fanpage Som do Diamante, canal em que publica entrevistas com outros rappers da cidade.