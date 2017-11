 Rejane: Saiba onde comprar ingressos para curtir o show do Rei em Joinville

Joinville 07/11/2017 | 07h50 Atualizada em

começou a corrida pelos ingressos para o show de Roberto Carlos, que em dezembro faz show em Joinville. A apresentação está marcada para o dia 14 e será no Centreventos Cau Hansen. E o shopping Mueller foi escolhido como bilheteria física oficial para a venda dos ingressos. A grande vantagem, para quem adquirir as entradas no local, é que não precisará pagar pela taxa de conveniência. O ponto de vendas está localizado no segundo piso, em frente à loja Jaws e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Os valores variam entre R$90 e R$600.

Desfile na Mostra Sul

A Designer de acessórios Francesca Romana Diana conhecida pelas suas criações, vai estar em Joinville e apresentando o desfile da sua nova coleção “Ilhas”. O evento acontece na Mostra Sul, a partir das 19h30. O valor da entrada é R$ 37 inteira e R$19,50 meia, lembrando que, para quem já visitou o evento, a entrada é liberada. Foto: Divulgação / Divulgação

Para ler e se divertir

Vai ser lançado nesta terça-feira em Joinville o livro “Putz, Casei” de Danilo Radke. Nele o publicitário de profissão e comediante por diversão, conta as descobertas da vida de casado, fala sobre os desafios da convivência diária e traz a perspectiva masculina do casamento, usando, claro, muito humor. O evento ocorre na livrarias Curitiba do Mueller, às 19h30.

Felicidade

Os pais Evandro Viana e Katiana Iara Koerich Viana comemoraram a chegada de Vicente Koerich Viana.Na foto, o registro da emoção do casal com o nascimento do pequeno. Foto: alana schwoelk / Divulgação

Luz

Arquitetos e decoradores, num clique durante a palestra sobre tecnologia de led que reuniu profissionais do ramo na loja Light Luz . Foto: Divulgação / Divulgação

Velinhas

Isabelle Paim de Oliveira completou 18 anos e comemorou a maioridade com muita alegria. Na foto, ela e a melhor amiga, Isabelle Fernandes. Foto:

#TánoInsta

@tailine.freitas sendo Karuta, e curtindo o Hanamachi2017 que aconteceu no fim de semana no Centreventos Cau Hansen em Joinville. Foto: reprodução / reprodução