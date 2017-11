Rejane: Litoral Norte com cara de verão

Joinville 04/11/2017 | 06h35 Atualizada em

Depois de um feriado com muito sol, o fim de semana parece que vai ser de cara feia, como já tinha anunciado o nosso meteorologista Leandro Puchalski. Mas mesmo com tempo nublado, muita gente ficou e vai passar o sábado e o domingo nas praias da região. Aliás, já dá para ver no nosso litoral que os preparativos para a temporada de verão estão em ritmo acelerado. Por todo o lado é possível encontrar novos bares e restaurantes e também lojas aparecendo. As prefeituras também estão caprichando nas arrumações típicas desta época. Afinal, é preciso atrair os visitantes que sempre deixam um bom dinheiro e dão aquele colorido a mais para a temporada. É o verão que vem aí...

Quem acompanha a coluna sabe que a Academia Joinvilense de Letras diplomou três novos imortais, trabalho que é feito para fortalecer a literatura e a cultura da cidade. Na foto, Alessandro José Machado, Sueli Brandão e Simone Gehrke, que receberam diplomas e medalhas Foto: Divulgação / Divulgação

Os pais Eloisa e Alexandre Boehm, mais Amanda na confirmação de Guilherme Boehm Foto: Alana Schwoelk / Divulgação

O presidente da Rôgga Empreendimentos, Vilson Buss, e Luís Wenzel Ferreira, da diretoria executiva de marketing, vendas e inovação da Tigre, em evento organizado pela construtora joinvilense no restaurante Casa Suíça, em Joinville Foto: Elton Costa / Divulgação

Em seu aniversário, Emerson Del Pino se presenteia pedindo Camila Barros em casamento. A dupla comemoração reúne familiares e amigos neste sábado, no Ádamo Gastronomia Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Os noivos Isabela Cunha e Lucas Bittencourt, que casaram na sexta-feira. Felicidades ao casal Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal





Premiados

O Grupo Estudantil de Robótica Móvel da Udesc de Joinville ainda está comemorando a premiação em quatro categorias do 1° Festival de Robótica da cidade, realizado durante a 5ª Expoinovação. Competindo com outras seis equipes joinvilenses, o Germ conquistou o 1° lugar nas categorias Sumô Lego e Combate 1,5 kg, 2° lugar na categoria Mini Sumô e 3ª colocação na modalidade Combate 500g. Os robôs foram construídos e programados pelo grupo de 16 integrantes. O coordenador do Germ, professor André Leal, e o professor Douglas Bertol, também participaram do Festival.