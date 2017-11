Rejane: Joinville vai sediar o 1º Congresso Catarinense de Gastronomia

Gastronomia 01/11/2017 | 05h30 Atualizada em

Há gostos e sabores que são nossos, com DNA catarinense. Imagina, então, esses ingredientes enriquecendo ainda mais os pratos elaborados pelos chefs de cozinha que atuam aqui?! Seria uma delícia, certo?! Pois para incentivar essa valorização do que é local, vem aí o primeiro Congresso Catarinense de Gastronomia, que propõe uma troca de experiências entre grandes cozinheiros. Entre os chefs convidados, Jaime José de Barcelos, do premiado Restaurante Ostradamus, do Ribeirão da Ilha, de Florianópolis, e Manu Buffara, referência na gastronomia contemporânea do Restaurante Manu, de Curitiba. William Stwart Vieira, chef de Joinville conhecido pelas inovações com produtos da região no Restaurante Terroir, também vai dividir seu conhecimento. Outra grande atração do evento será um workshop de degustação de cervejas artesanais, um dos ramos da gastronomia que vêm se fortalecendo no Estado. O congresso acontece nos dias 10 e 11 de novembro, em Joinville, e é promovido pela Univille em parceria com a Epagri.

Viva a chuva

Foto: Divulgação / Divulgação

Diretamente de Paris, o artista joinvilense Juarez Machado manda um clique especial com o guarda-chuva que ele personalizou para a campanha #VivaChuva, do Shopping Mueller, que foi um sucesso. Já para o Natal, o Shopping Mueller promete mais novidades.

— As criações e a arte de Juarez em parceria com o Mueller não param por aí — adianta a superintendente Aurea Raquel Pirmann.

Curtindo a vida

Foto: Divulgação / Divulgação

De férias pelos Estados Unidos, Rudolfo Gehrmann se diverte com a amigas americanas Marcelle Viana e Marta Bertoni.

Família

Foto: Max Schwoelk / Divulgação

Fabio, Rodrigo, Luiza, Karla, João Pedro e Lucas Duarte Fachini em um lindo ensaio de família.

Confira outras colunas de Rejane Gambin.

Ainda do Outubro Rosa

Foto: Divulgação / Divulgação

O mês de outubro foi voltado à prevenção do câncer de mama, e o Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem não ficou fora disso. Uma campanha foi organizada na instituição para conscientizar e mobilizar todos os profissionais em favor desta causa. Além de uma palestra com uma das voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville, foram arrecadados lenços para serem doados à própria rede.

Mostra

Foto: Divulgação / Divulgação

Depois de passar pelo Salão do Móvel de Milão 2017 e visitar outros eventos do gênero no Brasil, o arquiteto Eduardo Martini assina um dos ambientes da Mostra Sul Joinville. É dele o Terraço do Casal, uma área semiaberta que mistura elementos naturais e contemporâneos em um ambiente romântico e sofisticado. A mostra está aberta ao público na tradicional mansão da rua Aquidaban, e os visitantes podem conhecer mais de 40 ambientes projetados por profissionais da região e que mostram as últimas novidades e tendências em arquitetura, decoração e design.