Rejane: Joinville terá projeto com consertos pela cidade

Joinville 06/11/2017 | 06h29 Atualizada em

O pianista Miguel Proença, um dos mais consagrados artistas eruditos do País, e o produtor Carlos Branco estiveram em Joinville para a segunda reunião da comissão organizadora do projeto I Pianíssimo: todos os pianos do mundo. Aprovado pelo Ministério da Cultura, o projeto passa agora para a fase de captação de recursos e apoios que viabilizem a iniciativa, prevista para acontecer em setembro do ano que vem.

O evento vai promover apresentações e concertos em vários locais de Joinville, como escolas de música e dança, teatros e até praças. Outro objetivo é permitir uma grande troca de experiências entre músicos:

– Pianíssimo quer trazer grandes instrumentistas do mundo todo para ministrar aulas por aqui – explica Miguel Proença, diretor artístico do evento. A coordenação geral do I Pianíssimo está a cargo de Albertina Tuma.

Leia as últimas colunas da Rejane Gambin

Ninfo e Ester Köning estão de volta à Joinville depois de um mês passeando pelo oriente. Por lá, o casal aproveitou para visitar vários pontos turísticos, como o mercado flutuante em Bangkok Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Obras do artista visual Marc Engler ganharam as paredes do gabinete do Prefeito de Joinville, Udo Döhler. São peças da nova série Fluxos, e que faz uma referência ao movimento do cotidiano. Na foto, o artista com o anfitrião. Foto: Divulgação / Divulgação

O fim de semana foi de muita alegria para Julia Carelli e Bruno Dalfovo de Medeiros, que se casaram na Paróquia São Francisco de Assis, em Joinville. Depois da cerimônia, o casal recebeu familiares e convidados na Sociedade Harmonia Lyra. Felicidades ao casal Foto: Fábio Schramm / Divulgação

@madu.but aproveitando o feriadão em Balnerário Piçarras Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal