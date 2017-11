Rejane: Confira os dois concursos de beleza que irão movimentar a Convenção de Tatuagem em Joinville

Cultura e entretenimento 09/11/2017 | 06h15 Atualizada em

Dois concursos de beleza prometem agitar ainda mais a 5ª Convenção Internacional de Tatuagem que acontece neste fim de semana em Joinville. É o Musa Brasil Tattoo e Miss Pin-Up, que ao todo terão a participação de mais de 20 candidatas. Realizado pela primeira vez no ano passado, o concurso Musa Brasil Tattoo será disputado por 13 candidatas no sábado. “Este concurso foi pensado e elaborado com muito carinho por pessoas que amam a tatuagem e que querem ver a mulher tatuada em um alto patamar” afirma Vanessa Maga, organizadora do concurso.

Já o concurso Miss Pin-Up, terá na passarela 10 candidatas no melhor estilo que marcou uma época. “Elas são belas, rostos angelicais e uma sensualidade displicente que encanta” comenta Vanessa Maga. Quem quiser assistir aos concursos ou visitar o evento paga R$ 15,00 de ingresso. O evento começa nesta sexta-feira e vai até domingo no Expocentro Edmundo Dobrawa e vai reunir cerca de 400 tatuadores do Brasil e do exterior.

Vamos beber um drink?

Se você curte experimentar novos sabores, vai gostar de saber que está rolando em Joinville o 1º Drink Week. Na verdade o evento dura bem mais que uma semana, 19 dias ao certo, e traz para o público uma grande variedade de opções. Cada casa vai oferecer duas opções de drinques, nos valores de R$ 15 e R$ 25. “Para o público, esse evento será um ‘esquenta para verão’ e uma oportunidade de consumir drinques exclusivos. Para as casas gastronômicas, é um exercício de criatividade, porque todas elas estudaram a criação dos drinks, as combinações e a apresentação das bebidas”, afirma Tomé Emanoel De Souza, coordenador da Câmara de Gastronomia. O evento vai até o dia 26 de novembro.



Enlace

Fabricio Machado Nunes e Priscila Rafaela Pedro no seu casamento que foi realizado e comemorado no Pâtio Venâncio em Joinville. Foto: arlei schmitz / Divulgação

Aniversário

A De Marseille está completando 25 anos e, para marcar a data, programou um evento bem especial. É o De Marseille Experience, um evento marcado para esta quinta-feira, dia 9, na loja do Saguaçu, e que vai permitir provar todos os produtos da casa. Entre eles vinhos, panettones, geléias e croissants. Tudo isso ao som de música boa. Também está confirmada a presença na noite de João Valduga, enólogo e sócio-proprietário do Grupo Familia Valduga. Os ingressos estão à venda pelo site www.demarseille.com.br/demarseilleexperience.



Festa

Tatiana Fernandes, da comissão organizadora do Viva Cuba Fast, e André Guesser, idealizador do MeGusta, na festa que agitou Joinville no fim de semana. Foto: Divulgação / Divulgação

Feistock

Começa nesta quinta-feira em São Bento do Sul a tradicional Feistock, feira que traz para o público móveis e decorações a preços mais baixos. E nesta 26ª edição, serão mais de 90 expositores atendendo os visitantes das 10 da manhã às 8 da noite. A entrada no pavilhão é de graça. Já o estacionamento custa R$15. O evento acontece até domingo na Promosul.

Registro

Guilherme Guimbala Júnior, com os professores Gabriela Kuntz Silveira e Adilson Aviz, durante a 5ª Mostra de Psicologia que aconteceu na ACE. Foto: Divulgação / Divulgação