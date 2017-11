Programação de Natal da Harmonia Lyra começa no dia 21 de novembro em Joinville

Festas de fim de ano 13/11/2017 | 17h05 Atualizada em

No dia 21 de novembro, a Sociedade Harmonia Lyra, de Joinville, abre suas portas às 18 horas para dar início a programação do 4º Natal da Harmonia, que oferece à comunidade diversos espetáculos com o Natal como tema. A primeira atração acontece na Sala Mozart: um concurso de mesas natalinas. O local fica aberto visitação até o dia 22 de novembro.

Leia as últimas notícias

Ainda no dia 21, às 20 horas, ocorre o primeiro grande espetáculo no grande salão da sociedade, com apresentação do barítono Douglas Hahn e o pianista Matheus Alborghetti, com repertório especial de músicas natalinas. A noite contará também com uma apresentação da Escola de Ballet Bolshoi, acompanhada do pianista e diretor geral do Bolshoi, Pavel Kasarian e do violonista Gabriel Vieira.

Os ingressos solidários já estão à disposição e os interessados devem comparecer na secretaria do clube com três litros de leite ou lata de leite em pó, que serão arrecadados para doação a entidades beneficentes de Joinville. Todos ingressos devem ser retirados com antecedência pois as vagas são limitadas.

Já nos dias 27 a 30 de novembro, a Escola Arte Maior promoverá quatro espetáculos de natal com seus alunos, num evento também aberto ao público e intitulado Sonhe de Natal, sempre com início às 20 horas. Também haverá a emissão do ingresso solidário com a arrecadação de dois quilos de alimentos por pessoa. Toda arrecadação será revertida para entidades beneficentes da cidade. Nos dias 28 a 30 de novembro e 5,6 e 7 de dezembro, também acontecerá a Feira de Artesanato com produtos natalinos produzidas por artesãs da terceira idade do Clube de Mães, no pátio da Sociedade Harmonia Lyra, das 17h30min às 21h30min.

Já no mês de dezembro, o grande evento do Natal da Harmonia será o tradicional Natal na Sacada que acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro, com crianças do coral da Escola Arte Maior, acompanhado da Camerata Lyra. Nos dois dias os espetáculos iniciam às 20 horas com duração de uma hora. Serão dois dias para a família joinvilense curtir um espetáculo de natal gratuito, que conta com o apoio da Fundação Cultural de Joinville e diversos apoiadores da iniciativa privada.