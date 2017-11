Primeira lista de selecionados  para CEIs de Joinville em 2018 é divulgada

Educação 14/11/2017 | 17h06 Atualizada em

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, divulgou nesta terça-feira a relação de cadastros classificados para as vagas na educação infantil em 2018. A seleção abrange as crianças de quatro meses a três anos de idade que irão frequentar as unidades dos Centros de Educação Infantil (CEIs). A lista de pré-classificados já havia sido publicada em 31 de

Foram chamados mais de 2.700 nomes nesta primeira oferta de vaga. Conforme o texto do edital, a família que teve o nome da criança na lista deve comparecer no CEI selecionado para realização de matrícula, que ocorre nos dias 14, 16, 17 e 20 de novembro de 2017, sendo necessária a conclusão desta etapa para garantia de vaga.

Para os cadastros considerados não-aptos, os pais já podem voltar a acessar o sistema eletrônico e atualizar os dados para concorrer às vagas remanescentes nas unidades municipais e creches credenciadas.

A fase de matrícula de crianças de 4 anos a 5 anos ocorrerá a partir de 20 de novembro. O cadastro será realizado exclusivamente pela internet, no endereço https://www.joinville.sc.gov.br/assunto/educacao. É necessário preencher, total e corretamente, a ficha de cadastro e, depois, imprimir o comprovante. Ele deve ser guardado para ser entregue junto com os demais documentos, caso o aluno seja pré-classificado para uma vaga. Mesmo as famílias que já possuem cadastro e desejam concorrer às vagas para o ano letivo de 2018 deverão realizar novo cadastro.